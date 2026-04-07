陸委會正告鄭麗文勿踩法律紅線！邱垂正：嚴正反對出賣國家利益

國民黨主席鄭麗文7日率團訪中，陸委會主委邱垂正今日強調，嚴正反對為了換取赴中交流的門票，做出傷害國家主權尊嚴，出賣國家利益，及踐踏台灣自由民主制度行為。（記者陳鈺馥翻攝）

國民黨主席鄭麗文7日率團訪中，將在北京會見中共總書記習近平。陸委會主委邱垂正今日強調，嚴正反對為了換取赴中交流的門票，做出傷害國家主權尊嚴，出賣國家利益，及踐踏台灣自由民主制度行為。赴中交流須嚴格遵守兩岸條例，未經政府授權，不得簽署任何政治性協議與涉及政府公權力項目的協商，法律紅線絕對不能踩。

陸委會發布影片，邱垂正現身說法指出，兩岸只有在對等尊嚴、相互尊重，不預設任何政治前提下，才能進行正常、健康有序交流。「我也要強調，政黨交流不能取代官方機制！」

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邱垂正表示，涉及公權力的事務，必須由兩邊政府務實溝通對話，才能真正保障民眾福祉。正告中共當局，唯有與台灣民選合法政府溝通，兩岸關係才能良性發展。中共政權意圖併吞台灣的野心從未改變，絕大多數國人支持強化國防實力，堅定捍衛台灣的決心也絕不屈服。

邱垂正呼籲，請鄭主席嚴肅看待這個事實，絕不能配合中共的政治劇本演出，淪為中共統戰分化的工具。「我認為，鄭主席此行最該做的事情，就是反映台灣的主流民意」。

邱垂正強調，請鄭主席當面要求中共當局，立刻停止軍機艦擾台等對台複合性的施壓，正視中華民國存在的事實，正視台灣2300 萬人民對自由民主的堅持。也要提醒鄭主席，必須堅定拒絕沒有中華民國生存空間的「一中框架」陷阱。

「不要低頭附和北京當局消滅中華民國的敘事與政治倡議，不能配合中共向國際社會傳達傷害台灣的錯誤訊息！」邱垂正說，最後提醒鄭主席，赴中交流必須嚴格遵守兩岸條例及相關規範，未經政府授權，不得簽署任何政治性協議與涉及政府公權力項目的協商，法律紅線絕對不能踩。

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