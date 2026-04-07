張啓楷稱若當選聘柯文哲為市政顧問 網傻眼：教騎飛輪收錢？

藍白聯合治理嘉義市長初選民調結果發布記者會，由民眾黨張啓楷對戰民進黨的王美惠。（記者王藝菘攝）

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天（7日）在初選民調擊敗國民黨推出來的翁壽良，確定代表藍白出戰，與民進黨參選人王美惠對決。不過張啓楷表示，如果他當選嘉義市長，將聘請白營前主席柯文哲來當市政顧問，遭大批網友嘲諷。

綜合媒體報導，嘉義市長選戰，藍白互比民調共推「最強人選」，今天確定由張啓楷出線。張啓楷表明，柯文哲在這次選戰扮演重要角色，未來會繼續擔任競選總幹事，協助整合在野黨的力量，最後如果順利勝選，他將邀請柯文哲來當他的市政顧問，在政策上提供建議。

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消息一出，大批網友開噴「貪污當顧問，是要哪方面的顧問」、「叫阿北教你怎麼踩飛輪收錢嗎？」、「柯文哲台北都治理成這樣了，你還要找他當市政顧問」、「不要忘了柯文哲在任時，滿意度是全國最低」、「話不用說太快，你沒這個機會的」、「看來這貨根本就沒想選贏」、「那就可以讓京華城從個案變通案了，厲害了民眾黨」、「是不是嫌票太多啊」、「請鬼開藥單？」

另外，今天藍白共同舉辦的記者會上也發生尷尬一幕，張啓楷當場邀請民調輸給他的翁壽良當競總主委，還稱翁已經答應了，但翁壽良卻搶過麥克風，要張啓楷「找看看別人」，還建議可以找現任的嘉義市長黃敏惠，讓張啓楷碰了軟釘子。但目前似乎還是確定，翁壽良確定會加入張啓楷的競選團隊。

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