鄭南榕案最新史料！新潮流大姐頭袁嬿嬿是抓耙仔？邱義仁：我不相信

有一份由線民「黃玉」提供的「黨外編輯作家聯誼會」會員名單乙份，經比對疑為袁嬿嬿。（記者陳昀攝）

國史館今公布國安局「鄭南榕案史料彙編」，部分線民的名單也在檔案中曝光，新潮流系「大姐頭」袁嬿嬿遭指稱以化名「黃玉」擔任「抓耙子」；不過，總統府資政邱義仁強調「我不相信」，並強調他沒看到黨外或公眾因此受到傷害，「那個時代，滿地都是線民」，開放資料是要讓大家知道，那個時代有這些狀況，過程怎麼進行，而不是抓「抓耙仔」。

國史館今天舉行《戰後台灣政治案件：鄭南榕案史料彙編》新書發表暨座談會，國史館長陳儀深說明，1980年代黨外雜誌百家爭鳴，其中鄭南榕《自由時代》系列雜誌遭查禁最多次、卻也經營最久，從史料彙編可以看見，情治系統頻繁的動員，多重管道的複線佈建，檔案上滿滿的機關代號、線民化名，可能除了《美麗島》雜誌之外，沒有其他的黨外雜誌曾經享受到這種待遇，由此可見《自由時代》的影響力，以及鄭南榕先生的韌性和意志。

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今天公布的史料中，有一份由線民「黃玉」提供的「黨外編輯作家聯誼會」會員名單乙份，內容提及，據運用人員提供：渠（關係）於本（三）月十一日經「黨外編輯作家聯誼會」三月份會員大會推選為新任財務組組長，203前往前任組長余岳叔辦理交接時，交予渠一份會員繳費（每人每半年繳五百元）名單，該會員有一三〇員，名單詳如附件。

陳儀深受訪時翻開史料彙編筆記本指出，國史館同仁有進行一些研究，內容除了來自情報單位之外，也有部分來自黨外人士，比如檔案中直接提及「線民趙震即自立晚報記者林乾義，「黃玉」則是袁嬿嬿，因為資料有時提及化名、有時出現本名，對照後就知道原來是她，「當然看到一些我們認識的人會驚訝」，但有沒有領取報酬，還不知道。

被問及袁嬿嬿遭指「抓耙仔」的傳聞，邱義仁受訪表示，「我不相信」，這件事情他聽說很久了，但直到今天他還是不相信，第一、她是不是抓耙仔，第二，她實質造成什麼傷害，這是兩個可以探討的問題，他並沒有看到黨外或黨外公政會受到實質傷害，所以這兩個問題都一樣，如果沒造成傷害，追究要做什麼？

邱義仁指出，那個時代到處都是線民，坦白說，鄭南榕過去也曾被說是線民，很多人都聽過人家在傳「Nylon 這麼激進、又不怕死，絕對是線民！」所以對他而言，重點是要看實質造成什麼傷害，否則她可能就不是線民，或是一個「無效」線民，那你還去追究那個，搞壞大家關係做什麼？

邱義仁說，這幾年很多資料陸續開放，他認為是好的，但要看目的是什麼，要去思考，如果看了資料只是為了抓「線民」，那就失去了意義，開放資料是要讓大家知道，那個時代有這些狀況，過程到底怎麼進行？這才是比較重要的，而不是在那邊抓「抓耙仔」。

其中一份檔案直接提及「線民趙震即自立晚報記者林乾義」。（記者陳昀攝）

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