鄭習會拋兩岸和平制度框架 經民連揭醜惡目的：阻斷國際援台

鄭麗文一行人7日下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今（7日）起率團訪中，並將與中共總書記習近平會晤，引發國際關注。針對鄭麗文宣稱此行是場「和平之旅」，核心圍繞在建構兩岸和平制度框架，公民團體「經濟民主連合」直言，國民黨配合中共去談所謂和平制度框架，只會對外界釋出錯誤訊號，恐阻斷國際援台之路。

經民連今天舉辦「鄭麗文不能代表台灣，台海和平是國際問題」記者會，召集人賴中強提到當前國際社會的挺台共識，包括去年11月7日，日本首相高市早苗表態「台灣有事」可能讓日本陷入「存立危機事態」，日本可行駛「集體自衛權」；去年11月12日七大工業國（G7）外長和歐盟代表發布聯合聲明，重申維護台海和平穩定之重要性；今年3月19日美日元首會談也再次重申反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的企圖。

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賴中強表示，「台海和平牽動東亞、太平洋與世界和平，是國際問題，也是國際責任。然而，中國獨裁者習近平卻急於『川習會』前舉行『鄭習會』，鄭麗文並高舉兩岸和平制度框架。其目的，就是要阻斷國際援台之路，把台灣前途與台海和平鎖進『國共內戰』、『中國國內事務』的牢籠，台灣人民絕對不會接受，也請國際社會絕對不要受騙。」

他接著說：「歷史殷鑑不遠。1895年4月17日《馬關條約》簽訂，清國割讓台灣及遼東半島予日本。簽約後，雖然清國南洋通商大臣張之洞，曾透過外交努力，希望台灣也能比照俄德法與日本交涉歸還遼東半島的方案，但遭到英、俄、德等國之拒絕。5月19日，法國派巡洋艦『卜當卜普黑號』（Beautemps Beaupre）開抵基隆，法國艦長向當時台灣巡撫唐景崧表示『為中國爭回土地則難，為台灣保台則易，必須台自立，有自主之權』、『台能自立，可保護』。其後，方有倉促成立、曇花一現的台灣民主國。歷史給台灣人的教訓，並非不要『自立』，而是『自立』不可如此倉促；台灣民主國要真正『自立』，就不應年號『永清』，也不應『永華』！」

「沒錯，清國自己跟日本簽的《馬關條約》，外國沒有理由介入。同樣地，如果中國國民黨與中國共產黨間的『兩岸和平制度框架』成立，詐騙世人『台海和平是兩岸中國人自己的家務事』，那即便將來中國對台動武，甚至中國對台灣進行像香港一樣的黑警鎮壓、像圖博一樣的宗教迫害、像南蒙古一樣的文化滅絕、甚至像維吾爾一樣的種族滅絕，中國都會說，這是我們自己中國人的家務事，外國無權干涉！」

最後賴中強直言，「無論是中國《反分裂國家法》說的『正式結束兩岸敵對狀態』，立委陳永康《兩岸人民關係條例》第二十九條修正案寫的『兩岸之間尚未在法理上終結1949 年以來的內戰狀態』；習近平的『中華民族共同體』，鄭麗文的『中華兒女不再自相殘殺』以及『兩岸和平制度框架』，其實這些概念都是一樣噁心、邪惡、欺瞞的陰謀，也就是把台海和平與台灣前途鎖進『一個中國』的牢籠裏！國共兩黨，正在用封建、迂腐的中華民族、中華兒女、炎黃子孫、一家人，來迷惑世人，並阻斷國際友盟在關鍵時刻對台灣的援助。」

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