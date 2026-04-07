李四川喊鬆綁坪林水源區開發！周奕成示警：大台北水源一起受害

國民黨新北市長參選人李四川（左）。（資料照）

前台北市副市長、國民黨新北市長參選人李四川近日走訪坪林區，承諾若當選將研議鬆綁「水源特定區法規」，以爭取產業發展空間。對此，創業家兼專欄作家周奕成直言，李四川對當地及茶業缺乏基本了解，強調此舉不僅會讓坪林環境惡化，更將危及整個大台北地區的水源安全。

周奕成今天在臉書發文表示，南投縣長許淑華還在因垃圾焚化爐設址在名間茶區而遭受強烈抗議，李四川竟又提出要開放大台北水源地的開發，「兩個台灣極重要的茶鄉。先是名間，又是坪林，這樣的政策思維著實令人訝異。也讓人懷疑李四川先生對坪林、對茶業是否有基本的了解。」

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周奕成指出，坪林位於大台北水源區上游，過度開發只會造成水土破壞。現今坪林茶區總種植面積是500公頃，有機友善種植只有10%。其餘大多是一般慣性種植，使用農藥、除草劑，難免影響水土及生態。

他引述永續農業友人的觀點，強調坪林有機友善的茶園面積正逐步減少，因為有機友善種植的茶葉，在市場上價格接受度不好，茶農付出及收入不成正比。如果政府沒有解決坪林茶區面臨的問題，而是往開發去走，坪林只會變得更糟，大台北水源也會危殆。

周奕成建議，先讓坪林茶區現有500公頃轉型成對環境友善，並協助茶產品獲得市場認同，才是新北市該做的事。新北市府可以做的是創立媒合平台，讓企業參與認養坪林茶園，幫助茶農轉型，企業也得到ESG效益。這才是維護坪林環境、大台北水源安全，並且促進茶產業、提升企業社會參與的多贏方法。

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