宜蘭縣府自治條例修正增設副縣長與副秘書長 運動處9/9成立

宜蘭縣政府運動處將在9月9日掛牌成立。（資料照，記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府縣務會議今天（7日）通過縣府組織自治條例修正案，副縣長從目前的1人增至2人，並新增1名副秘書長，刪除參議5名員額限制，籌備中的運動處也納入自治條例，代理縣長林茂盛裁示9月9日掛牌成立。

地方制度法去年12月由中央修正後公布，規定縣市政府設置副縣（市）長2人、副秘書長1人。宜蘭縣政府組織自治條例修正後，副縣長增加1人、新增副秘書長1人，參議部分刪除5人限制，改為不得多於一級局處主管總員額五分之二。

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宜蘭縣政府成立運動處後共有23個局處，扣除警察局、人事處、主計處、政風處，以19個局處作為計算分母，參議最多有7個員額，另縣府暨所屬一級機關得設置薦任第8至第9職等的視察。

至於宜蘭縣體育界人士積極催生的運動處，林茂盛表示，此案已在縣務會議中通過，所需要的辦公空間裝修、桌椅經費，編入縣府追加減預算，等到預算通過及完成行政程序，敲定9月9日掛牌成立。

宜蘭縣政府運動處今年1月成立籌備處，辦公場址設在宜蘭縣立體育場，編制3科共20名員額，縣府已擬訂組織編制自治條例，5月送請宜蘭縣議會審議。

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