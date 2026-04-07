彭博揭習近平算計：接見鄭麗文是向川普示警 「台灣不干美國的事」

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今日（7日）啟程訪問中國，外界預計她週五將與中國國家主席習近平會面。這場選在「川習會」前夕登場的會晤，被視為北京精心策劃的戰略布局，旨在向即將造訪中國的美國總統川普傳遞強烈訊號，要求華府不得干預台灣問題。外媒分析指出，鄭麗文此次行程已被北京轉化為向國際展示其「和平統戰」敘事的工具。

《彭博》專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）撰文示警，習近平此舉是對美國的一大警告，核心訊息在於「台灣不干你的事」。文中分析，習近平罕見在國內接見台灣反對黨領袖，是為了向川普證明台灣問題可在北京設定的條件下「和平解決」，進而試圖排擠華府在印太地區的影響力。

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利用藍營架空台灣主權 鄭麗文具高度政治用途

專文指出，曾為民進黨員的鄭麗文如今以國民黨主席身分訪中，對習近平具有高度的政治價值。鄭麗文公開主張「九二共識」並呼籲台灣人應認同自己是中國人，這種立場向北京靠攏的轉變，使她成為北京用來宣稱「兩岸對話正在進行」的絕佳素材。評論認為，此舉旨在架空不承認九二共識的賴清德政府，並向國際社會散播台灣民意傾向對中和解的錯誤印象。

文中提到，鄭麗文在川習會前訪中，加上國民黨與在野黨聯手在國會阻擋400億美元的國防預算，使台灣的嚇阻能力面臨挑戰。文章作者強調，北京此行目的在於說服川普取消對台軍售。事實上，川普政府據報已延後一筆價值約130億美元的武器轉讓計畫，顯示習近平的心理戰已對美方決策產生一定程度的干擾。

評論引述學者意見指出，自習近平上台以來，中國軍費支出幾乎翻倍，其每年的預算增幅甚至超過台灣整體國防開支，資源差距極為懸殊。面對北京的攻勢，賴清德政府必須積極動員國內外支持，並強化與日本等國際夥伴的因應合作。根據近日多項民調顯示，多數民眾視國民黨為「親中」政黨，認為其重視中國利益大於台灣利益。

專文最後指出，根據多項民調顯示，多數台灣人視國民黨為重視中國利益大於台灣利益的政黨，因此將鄭麗文此行定調為「背叛台灣利益」，對賴政府而言可能是一項精確的戰術（Smart strategy）。

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