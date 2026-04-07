鄭麗文將赴南京中山陵謁陵 兩岸人士：不要只對死人講中華民國

前國民黨主席馬英九過去訪中時，曾赴南京中山陵參拜國民黨總理孫文。（圖擷取自微博）

國民黨主席鄭麗文今日搭乘上海航空班機抵達上海，中共中央台辦主任宋濤親自接機，睽違10年再有國民黨主席訪中，明將赴南京中山陵參拜國民黨總理孫文。兩岸人士表示，鄭麗文準備去中山陵念祭文，大概會提到「中華民國」，不過不要只對死人講，請在北京見到中共總書記習近平時，當面要求正視中華民國存在的事實。

根據中共規劃，鄭麗文此行抵達上海後，將乘坐中國高鐵轉往南京，預計8日在中山陵謁陵，之後再回到上海，9日飛往北京，至12日結束訪中行程返台。

請繼續往下閱讀...

依照慣例，鄭麗文行程經過上海市、江蘇省、北京市，將可見省區的一把手，包含上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、北京市委書記尹力，中共可能安排在北京會見中共總書記習近平。

對此，兩岸人士受訪表示，只要去過南京中山陵就知道，中共刻意在那設置10朝歷史文化園區，記錄曾在南京建都的10個朝代，最後一個就是中華民國，碑柱上寫著「1912至1949年」，這是對中華民國的嘲諷和輕視，幾乎國民黨主席訪中，中共都會安排中山陵行程。

兩岸人士分析，在中共敘事裡面，中華民國1949年已經滅亡，認為兩岸同屬一個中國。鄭麗文要去中山陵謁陵，可能提到孫文創建「中華民國」，不過這是對死人講、墓碑講，沒有太大意義。在中共語境裡，中華民國已被中華人民共和國取代，所以請鄭麗文會見習近平，當面說出中華民國存在的事實。

他指出，鄭麗文行程是由中共一手主導，這是2019年「習五條」一國兩制台灣方案提出後，首度國共兩黨領導人會面，國民黨只是被利用對台統戰的工具。「鄭習會」登場後，研判像「兩岸一中」、「台海和平統一」這種論調都會出來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法