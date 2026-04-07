桃園市推放流水農灌卡關 議員質疑「最後一哩路打不通」

桃市府水務局在楊梅水資中心周邊農田試辦放流水用於農灌計畫。（水務局提供）

極端氣候下經常面臨缺水危機，桃市府水務局在楊梅區試辦水資源回收中心放流水用於農灌，卻遲遲無法擴大面積，水務局長劉振宇表示，對於放流水再利用於農灌，農業部農田水利署仍有疑慮，須審慎評估會否影響作物生長及安全，目前持續進行實驗及可行性評估，待疑慮解除後即可推廣，藉此改善農業枯水期困境。

水務局今（7）日於市議會工作報告，議員謝美英質詢指出，清明連假雨勢為桃園稍微解了渴，石門水庫蓄水率勉強重回六成，但對於極端氣候的常態化只是杯水車薪，整體水情依然不容樂觀，特別是看天吃飯的農民仍舊每天提心吊膽，不知抽穗期或下一期作的灌溉用水到底在哪裡。

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謝美英表示，桃園北區再生水中心日前完工啟用，每天可以供應4萬噸再生水，並優先接管供應給台灣中油、亞東石化以及南亞塑膠這些工業與石化大廠，但反觀農民每遇大旱都是最弱勢、最先被犧牲、被要求停灌休耕的一群，水務局近年來不斷宣導要將放流水應用在農灌，市長張善政日前北上參加農業永續韌性國際研討會，也提到桃市府率先推動處理後民生用水再利用於農灌，以實際執行成效來看，卻遲遲打不通這「最後一哩路」，若無法布建取水管線，放流水供灌將淪為紙上談兵。

水務局表示，放流水再利用於農灌計畫，自2023年起以楊梅水資中心鄰近農田作為示範，實驗面積約3.4公頃，由於放流水為處理後的民生污水，經連續3年實驗數據監測，稻米並無工業重金屬疑慮，且品質及產量有明顯提升，去年已擴大到下游28公頃農田，目前宜蘭、澎湖、金門、嘉義、台南等縣市，也仿效桃園進行試驗計畫。

水務局表示，示範區放流水質及水量皆穩定，農民持續主動參與計畫，但因楊梅水資中心放流水質，與農業部灌溉水質基準中的氨氮等項目比較，偶有超出標準，且各縣市放流水質有不同差異，因此農業部持續與內政部進行各縣市農灌計畫，待灌溉水質基準疑慮解除，即可推動至全國。

水務局表示，桃園市各水資中心每日放流水約14.46萬噸，其中約有5.05萬噸提供外部使用，而用於農灌須符合重力引灌及農田位於水資中心周邊，市府未來將優先盤點各水資中心周邊具用水需求農田，結合輸配水管線與儲水設施，提升枯水期農灌穩定。

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