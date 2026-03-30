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    首頁 > 政治

    指女志工「戴帽模仿陳佩琪」王義川挨告獲不起訴

    2026/03/30 12:28 記者翁靖祐／台北報導
    王義川埃告，北檢予以不起訴處分。（王義川團隊提供）

    王義川埃告，北檢予以不起訴處分。（王義川團隊提供）

    民進黨立委王義川去（2024）年參加電視台錄製節目「54陪審團」，在評論時任國民黨主席朱立倫時，手持原子筆指向影像中1名女志工，稱其在模仿柯文哲妻子陳佩琪戴帽子，該名女志工不滿，選擇提告。台北地檢署今（30）日偵結此案，認為王義川的行為屬評論朱立倫，予以不起訴處分。

    王義川透過書狀答辯，表示在節目中主要是評論朱立倫行為，並無妨害名譽故意等語。根據女志工提供影片檔案，內容包含王義川於節目中表示「所以今天朱立倫演這齣齁，我跟你講那個朱立倫，今天畫面有夠好笑的，他們在騎樓下，他們又沒有去淋雨，朱立倫有穿雨衣嗎？沒有啊，在騎樓下。」、「連濕都沒濕，還叫這2個大姊，模仿那個陳佩琪，還戴這個帽子…」。

    檢方認為，根據影片足認王義川發言內容主要為評論朱立倫之行為等情，應勘採信，自非基於損害告訴人名譽之目的，至於被告提及告訴人戴帽子模仿陳佩琪部份，難認於客觀上足以毀損告訴人之名譽，核與誹謗罪之構成要件不符，認定王義川罪嫌不足，予以不起訴處分。

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