高虹安挨批有錢不會花！竹市今年度收支賸餘36億 民代轟建設無感

新竹市議會時代力量黨團轟高虹安市府有錢不會花，竹市今年度收支賸餘36億，高虹安的施政無方向，讓市民無感。（時力黨團提供）

新竹市議會時代力量黨團今天指出，市府近期提出預算追加減案送交市議會審議，結果追加減後的收支賸餘愈變愈多，從原先7億元，倍增到近14億元，若再加計還債的24億元，等於整年度約36億元，高虹安市府不知道要如何花。籲高虹安應針對全市軟硬體建設投入經費，不要只做表面虛應及普發現金等政策。市府尚無回應。

時代黨團批，高虹安如真心要發展新竹，預算都不夠用了，怎可能剩這麼多錢。黨團去年就建議市府逐年編列電纜地下化經費，尤其是南寮地區和香山地區，但市府在年度本預算或追加預算都未有相關計畫。另東區交通科技執法預算不足，根本無法解決東區及竹科交通壅塞問題。

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另各級學校有許多需修繕的設備，且有校園安全之虞，結果市府教育處竟稱無維修經費預算，黨團批市府預算剩餘近14億，卻對學校修繕捉襟見肘情況視而不見，實在荒謬。

黨團也提到，市府對府內局處空間規劃在短時間內大幅轉彎，最終僅地政處搬遷，過去用來說服議會同意搬遷的整體規劃，形同廢文。市府缺乏務實評估，凸顯高虹安整體市政缺乏長遠擘劃，是市政短視缺遠見。再者香山基礎建設長期停滯，多個里缺乏公園，破舊的人行道和污水下水道建設更是進度明顯落後，香山基礎建設長期被忽視。

黨團批市府不會建設也未對竹市城市發展有方向，如今竹市不缺經費，卻因資源配置失當及施政沒有方向，看不到城市亮點，籲高虹安市府將預算投入讓市民有感的建設。

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