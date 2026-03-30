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    首頁 > 政治

    「台灣前進陣線」乘勝追擊「改變」第三勢力 第3波參選人曝光

    2026/03/30 12:28 記者陳治程／台北報導
    台灣前進陣線今（30）日推出第三波地方縣市議員參選人，包含小歐盟3位、時力1位及台灣基進1位。（記者陳治程攝）

    台灣前進陣線今（30）日推出第三波地方縣市議員參選人，包含小歐盟3位、時力1位及台灣基進1位。（記者陳治程攝）

    前台北市長柯文哲涉京華城弊案日前一審宣判有罪，無緣2028總統大選，而這項重大案件不只牽動年底九合一選戰「藍白合」，也左右著藍綠之外的第三勢力板版圖。為此，由小黨組成的「台灣前進陣線」今（30）宣布最新一波地方議員參選人，集結社工、教育、護理及部落培力專業，力求在議會中能守護弱勢，匯聚起改變體制的力量。

    由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟（下稱小歐盟）、台灣綠黨及台灣基進共組的「台灣前進陣線」今日召開記者會，公開宣布第三波地方議員參選人，分別為小歐盟嘉義市東區市議員陳玥妗、高雄市前鎮小港區市議員于仙玲，以及台北市平地原住民議員、阿美族人林筱薇；時力則推出台北士林、北投市議員謝閔弘；台灣基進亦跟進提名花蓮縣議員孟繁嘉。

    台灣前進表示，這五位參選人分別來自社工、護理、教育、勞動基層及部落培力領域，但同樣期望自身守護弱勢的專業，能在議會中成為改變體制的力量。

    專注於親子教育議題的陳玥妗表示，作為單親媽媽與教育工作者，她主張打造友善親子城市、建立親師生教育環境、推動人本交通，讓育兒不孤單、教育回歸本質、用路更安全；具護理背景的于仙玲則說，高雄長期承受工業空汙和大車交通事故風險，因而強調社區健康監測、青少年心理支持及親職友善，並落實人本交通、產業轉型，期望能打破派系翻轉前鎮小港；阿美族都原林筱薇則將聚焦青年培力、微型企業轉型及城鄉資源媒合，結合企業力量促進部落經濟。

    曾參選里長、深耕社區的時力謝閔弘，則著眼勞工、移工及長者照護等議題，強調將為地方弱勢發聲，應對士北社子島開發、醫療量能不足與北士科發展等重大挑戰，打造更貼近市民需求的生活環境；過去長期投入社區社工的孟繁嘉說，她在慢性精神病友、藥癮者與弱勢兒少的身上，看見花蓮資源分配不均、社會支持不足等問題，因而主張強化社會安全網、提升資源可近性，讓需要的人真正被接住，期望以自身第一線經驗帶入制度，打造更有支持力的花蓮。

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