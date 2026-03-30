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    首頁 > 政治

    獨家專訪》賴總統主動打招呼 盧秀燕自曝給出「這建議」

    2026/03/30 07:10 記者蘇孟娟、唐在馨、劉宛琳／台中報導
    台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者廖耀東攝）

    國防特別條例草案在立法院卡關多時，日前總統賴清德與台中市長盧秀燕均應邀出席台灣美國商會謝年飯，賴總統主動和盧秀燕打招呼，外傳總統希望盧秀燕支持國防預算及國防特別條例儘速通過；盧秀燕接受本報專訪時透露，當天她有表達希望賴總統能釋出善意化解分歧、團結國家，「自助才能人助」。

    盧盼賴釋出善意化解分歧 「自助才能人助」

    「藍營一姊」盧秀燕台中市長任期倒數計時，藍營內部期待她更上層樓挑戰2028總統大位的呼聲不斷，盧秀燕的政治影響力備受矚目；賴總統與盧秀燕26日出席台灣美國商會謝年飯時，賴清德在大合照環節時主動和盧秀燕互動，外傳賴總統表達希望盧秀燕支持國防預算及國防特別條例儘速通過。

    盧秀燕避談參選總統，但她接受本報獨家專訪時曝她自己對領導人的想像，更說也期許現在的國家領導人能展現化解分歧、促進彼此善意互動及團結國家的能力。

    盧秀燕更主動提及美國商會晚宴那天，賴總統有來和她「聊兩句」，她則表達希望賴總統能釋出善意、團結國家、化解分歧，畢竟總統當家，希望他能儘量這樣做，大家都很願意幫忙，但須「自助才能人助」，自己也要展現解決問題的能力，要能化解分歧促進彼此和諧、團結國家。

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