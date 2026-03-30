獨家專訪》柯文哲案件纏身還能選2028？盧秀燕：沒定讞就不該評論

台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者廖耀東攝）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，一審判刑17年、褫奪公權6年，未來是否能參選2028年總統仍是未定數。台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，柯文哲的案子目前還沒有定讞，還沒有定讞就不應該評論；台灣離司法獨立還有一大段距離，很多的司法改革沒有成功，政府還要努力。

盧秀燕：我最關心的是司法信任問題

盧秀燕表示，這次不光是民眾黨或是柯文哲他個人的事情，她最關心的是司法信任的問題，「司法信任才是我們當局或所有政治人物應該關心的問題」，透過這次的判決，國人信不信任，對司法有沒有信心，是不是覺得司法是公正透明的，有沒有政治力介入，這是「大哉問」，是她關心的問題。

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「司法改革沒有成功 政府還要努力」

盧秀燕說，這麼多年來，我們一直希望台灣的司法要獨立、公平和透明，很多的司法改革沒有成功，「我覺得我們的司法還要努力，我們的政府還要努力」，向人民證明我們的司法是獨立的，是不會受影響的，而且是可以受人民信任的，「這還有大一段的距離」。

盧秀燕直言，她天天在和民眾接觸，聽到的是我們司法非但沒有進步，而且還在倒退當中，這方面還要再加油，柯文哲的案件所呈現出來是這個問題。

台中藍白合 盧秀燕：會強烈的執行下去

談到藍白合作，盧秀燕說，台中在還沒有藍白合作時就是一個示範區，「成功及受到歡迎的模式，我們會強烈的再執行下去」，也因此，不管個別政黨或是個別政治人物面臨什麼樣的風雨，都不會阻礙藍白合的決心。也不只藍白合，在野的政黨唯有團結、努力，才能夠有機會讓台灣的民眾有更多的選擇，讓台灣能夠更好。

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台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者劉宛琳攝）

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