獨家專訪》盧秀燕曝：美方質疑潛艦國造成本高 建議先部署無人機

台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，說明訪美及軍購等議題。（記者廖耀東攝）

行政院提出1.25兆元國防特別條例草案，甫訪美返台的台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時透露，美方對國產潛艦量產再加大的部份有點質疑，因為國產潛艦除了速度緩慢、成本貴日本兩、三倍外，第一艘也還沒正式宣佈成功；因此美方認為，台灣現在在戰略部署上應以無人機和防空優先，無人機還可以成為台灣下一個世代重要的發展產業。

美方認為無人機可成台灣下世代重要發展產業

盧秀燕表示，有關國產潛艦量產再加大方面，美方對此有點質疑。因為我們自己研發的潛艦速度非常的緩慢，我們要造八艘，但造一艘的成本比日本製造的貴二到三倍，是一筆很大的消耗。而且到現在為止，第一艘也還沒有辦法百分之百正式宣佈成功，「現在國家的財政非常的辛苦，我們要把這麼大筆的預算消耗在國產的八艘潛艦上嗎？」

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盧秀燕說，所以美方認為我們現在在戰略部署上應該是無人機和防空優先，因為全球經過俄烏、美伊兩次戰爭，可以看到戰爭形態已經不一樣了。過去製造大量的武器在做防守或巡弋，現在都是以小博大，現在全世界在想辦法來做無人機和C5ISR系統（指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察的跨平台整合），要做防空、防禦和空中攻擊相關的武器，包括短程、中程飛彈，現在發展是對空方面的東西，政府應該說清楚1.25兆元有多少是配置在這些上面。國家財政這麼辛苦，應該跟著全球的戰略思想做一些調整。

盧秀燕表示，全球都在發展無人機，而台灣有幾個重要產業，尤其在台中，包括晶片、航太、光學、機械和機器人等，剛好是全球製造無人機最重要的產業，所以台灣可以幫助美國，這方面可以成為我們下一個世代很重要的發展產業。

軍購條例採購20萬架無人機 盧：遠遠不夠

盧秀燕表示，不管是軍用、商用或是專用，無人機都是我們發展很重要的產業，現在連美國在這方面可能都不夠，所以1.25兆元的軍購要採購20萬架的無人機，遠遠的不夠。據統計，俄烏戰爭這5年當中，大概就消耗了1500萬架，另外俄國去年年生產的無人機大概是360萬架，烏克蘭今年的目標是希望能夠做到700萬架，「所以20萬架在台美雙方國防上真的是很小case，我覺得遠遠的不夠」，雙方一人分10萬架能用幾天？也許一、兩天就報銷掉了。

因此，盧秀燕表示，有關於軍用委製民間的這部分（無人機、C5ISR）應該通過，且光用無人機沒有C5ISR，也沒辦法來做這樣的作戰使用，這部分也應該要搭配。

1.25兆元軍購預算 政府須說清楚、講明白

盧秀燕表示，這1.25兆元的預算，政府應該說清楚講明白的地方是，台美雙方商量好幾年的清單，有沒有跟著最新的戰爭型態做一些與時俱進的調整，這些經費和武器採購，是不是應該做一些重新的調整和配數，相信政府只要能夠說清楚、講明白，對國家有益，她認為全民都會支持。

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台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者劉宛琳攝）

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