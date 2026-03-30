獨家專訪》楊江之爭將揭曉 盧秀燕掛保證「不會有人出走單獨參選」

國民黨台中市長提名，江啟臣與楊瓊瓔姊弟之爭初選民調即將出爐，台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時，保證「不會有人出走、單獨參選」。（記者廖耀東攝）

國民黨台中市長提名姊弟之爭初選民調即將出爐，爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔陣營捉對廝殺激烈，「一王一后」相爭的裂痕選後能否修補，格外引人關注；台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時，提前自信「揭底牌」，保證「不會有人出走、單獨參選」，兩人一定會尊重民意及選舉結果，並展現風度攜手團結。

國民黨台中市長提名過程多波折，江、楊兩陣營從民調期程到是否公佈民調時間等關鍵「眉角」全不同調且相互角力，甚至放話，黨內互打喧擾大半年，嫌隙難免，初選民調結果即將公布，外界除關注由誰勝出外，更關切一王一后廝殺激情過後關係能否修補，牽動年底市長選戰盧秀燕能否順利交棒，更考驗即將卸任的盧秀燕後續政治影響力。

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盧秀燕受訪強調，她是「民主信奉者」和確實執行者，她的立場向來都是尊重民意及選舉的結果，她舉例，這屆總統大選總統賴清德得票未過半、「少數當選」，當時在野黨對是否參加總統就職典禮出現雜音，她第一個跳出來登高一呼應參與，籲大家接受民主選舉的結果、尊重民意；8年前她挑戰台中市長提名初選民調，和江啟臣最後以些微差距出線，她說，當年她與江啟臣間已展現格局風度及民主風範。

盧秀燕：楊、江兩人一定會尊重民意及初選結果

盧秀燕說，以她對江、楊兩人的觀察，均是成熟且具風度的政治人物，相信初選結果揭曉後，兩人一定會尊重民意及選舉結果，並展現風度選後團結。

盧秀燕更自信「揭底牌」說，有把握選後「不會有人出走、單獨參選」；或許有支持者一時情緒難以平復，需要一點時間化解、平復情緒，屆時要靠參與的候選人以及旁邊促成的人來共同努力，基本上不會有太大問題。

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