為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨家專訪》楊江之爭將揭曉 盧秀燕掛保證「不會有人出走單獨參選」

    2026/03/30 07:00 記者蘇孟娟、唐在馨、劉宛琳／台中報導
    國民黨台中市長提名，江啟臣與楊瓊瓔姊弟之爭初選民調即將出爐，台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時，保證「不會有人出走、單獨參選」。（記者廖耀東攝）

    國民黨台中市長提名，江啟臣與楊瓊瓔姊弟之爭初選民調即將出爐，台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時，保證「不會有人出走、單獨參選」。（記者廖耀東攝）

    國民黨台中市長提名姊弟之爭初選民調即將出爐，爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔陣營捉對廝殺激烈，「一王一后」相爭的裂痕選後能否修補，格外引人關注；台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時，提前自信「揭底牌」，保證「不會有人出走、單獨參選」，兩人一定會尊重民意及選舉結果，並展現風度攜手團結。

    國民黨台中市長提名過程多波折，江、楊兩陣營從民調期程到是否公佈民調時間等關鍵「眉角」全不同調且相互角力，甚至放話，黨內互打喧擾大半年，嫌隙難免，初選民調結果即將公布，外界除關注由誰勝出外，更關切一王一后廝殺激情過後關係能否修補，牽動年底市長選戰盧秀燕能否順利交棒，更考驗即將卸任的盧秀燕後續政治影響力。

    盧秀燕受訪強調，她是「民主信奉者」和確實執行者，她的立場向來都是尊重民意及選舉的結果，她舉例，這屆總統大選總統賴清德得票未過半、「少數當選」，當時在野黨對是否參加總統就職典禮出現雜音，她第一個跳出來登高一呼應參與，籲大家接受民主選舉的結果、尊重民意；8年前她挑戰台中市長提名初選民調，和江啟臣最後以些微差距出線，她說，當年她與江啟臣間已展現格局風度及民主風範。

    盧秀燕：楊、江兩人一定會尊重民意及初選結果

    盧秀燕說，以她對江、楊兩人的觀察，均是成熟且具風度的政治人物，相信初選結果揭曉後，兩人一定會尊重民意及選舉結果，並展現風度選後團結。

    盧秀燕更自信「揭底牌」說，有把握選後「不會有人出走、單獨參選」；或許有支持者一時情緒難以平復，需要一點時間化解、平復情緒，屆時要靠參與的候選人以及旁邊促成的人來共同努力，基本上不會有太大問題。

    相關新聞請見：

    軍購不必等發價書！盧秀燕首度表態：應通過8千億至1兆

    國民黨反軍購？盧秀燕：「個人」不能代表全部

    盧秀燕曝：美方質疑潛艦國造成本高 建議先部署無人機

    國防預算提高到GDP5％？盧秀燕：現在調到3％較務實

    避談2028選總統 盧秀燕清楚描繪對領導人的想像

    國民黨親中路線引疑慮 盧秀燕：訪美時有和美方聊到

    2028放一邊先拚2026 盧秀燕：9合1選舉啟動全國輔選

    賴總統主動打招呼 盧秀燕自曝給出「這建議」

    柯文哲案件纏身還能選2028？盧秀燕：沒定讞就不該評論

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播