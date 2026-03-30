獨家專訪》國防預算提高到GDP5％？盧秀燕：現在調到3％較務實

台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者廖耀東攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表示，美國預期台灣將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的5％。對此，台中市長盧秀燕接受本報專訪表示，台灣現在是GDP的2.5％，考慮到國家財政，邁向GDP的3％是較務實的做法；提到GDP的5％是個目標，但這一、兩年內可能做不到，因為美國自己也做不到。

國防預算提高到GDP的5％ 盧：這是個目標

盧秀燕表示，這次她去美國談的時候，「美方有很多的系統，國防預算佔GDP的3％和5％都有人提」，不過「美國現在是3％，還沒做到5％」，台灣則是約2.5％，北約和美國同盟的國家包括日、韓大概都不到2％。

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盧秀燕說，美方主張與他民主同盟的國家是不是都能夠提到5％，但美國自己還沒做到，而台灣應該是趨近於3％、最接近的的國家。而且經過這幾年兩個最新的戰爭（俄烏、美伊），「其實不需要美國的呼籲，現在全球每個國家都在提高軍費」，因為大家已經發現過去武器部署採購或是軍事戰略可能要再調節。

盧秀燕預估，今年之內全球主要的國家可能都會提高它的軍費，理想的目標像是美國GDP的5％，但美國自己現在還做不到，「所以我覺得台灣現在如果要調到GDP的3％，是一個比較務實的做法」，因為台灣現在是GDP的2.5％。但要提到GDP的5％是個目標，可能這一、兩年內做不到，因為美國自己也做不到。

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台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者劉宛琳攝）

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