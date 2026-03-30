獨家專訪》國民黨反軍購？盧秀燕：「個人」不能代表全部

台中市長盧秀燕接受本報專訪。（記者廖耀東攝）

國民黨提出黨版3800億元+N國防特別條例，與行政院1.25兆版本相差甚遠，遭外界質疑國民黨反對軍購；國民黨立委坦言，黨主席鄭麗文在軍購議題上立場非常強硬。不過，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，不同的政治人物會有不同的表達和信念，「可是個人不能夠代表全部」，最重要的民意在哪裡。

盧：台灣要轉達內部最大的公約數 「應該要真實」

盧秀燕表示，她和美方提到，每個政黨都有不同的政治人物，不同的政治人物會有不同的表達或不同的信念，「可是個人不能夠代表全部」，美方在做台灣研究，或是台灣要轉達自己內部最大的公約數，「應該要真實」。譬如說現在台灣有些人懷疑台灣內部有「疑美論」，可是透過民調可以看出，77%的民眾是支持台灣與美國的互動和交往的。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，以軍購來說，在她出訪前的民調有61%的民眾支持台灣繼續加強軍購，尤其是向美方採購。這些數字都可以說明台灣的主流民意，科學數據就是台灣內部最大、最主流的聲音。她建議美方應該要看看台灣的主流民意和主流的聲音，他們也非常的認同。

「最重要的民意在哪裡 這是台灣內部要正視的」

盧秀燕強調，不同的政治人物也許會有不同的表達，但最重要的民意在哪裡、最主流的聲音在哪裡，這是台灣內部要正視的，同時也是美方應該要正視的。

對於如何化解美方對國民黨的誤解？盧秀燕表示，現在台灣內部變動得非常的急劇，也不只是台灣內部，全球都一樣，所以美國在做台灣研究的時候會做得更細膩，希望掌握更正確的聲音。她這次到美國去，有一部分就是要傳達台灣內部真實的狀況與真實的聲音，可以增加彼此的互信、了解，還有彼此的合作，也希望能夠利用她這次出訪，有更進一步的接觸。

盧秀燕說，她上週提到大罷免，因為當時不管是美方自己在台灣內部所接收到訊息，或者是外部和媒體的訊息，都讓他們認為執政黨會有一定的成果，甚至台灣的立法院會有一些改變，結果是大出意外的32比0，也因此讓美方注意到在這段時間對台灣的研究，可能不能來自於單一的聲音，應該要更廣泛的瞭解和蒐集。

記者詢問，美方對於大罷免，會不會覺得賴清德總統會有誤判情勢的狀況？ 盧秀燕表示，這次雙方有談到一個英文字詞叫做「miscalculation」，就是誤判。全世界的國家之所以要掌握消息，就是希望在做決策的時候不要有誤判，所以本身的訊息正確非常重要，如果不正確就會擔心是否有誤判的情形發生。也因此，這次在雙方在交流過程當中常用miscalculation，每個國家怎麼樣在自己的訊息和決策上不要誤判，給予自己國家利益和國家安全很重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法