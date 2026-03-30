獨家專訪》軍購不必等發價書！盧秀燕首度表態：應通過8千億至1兆元

台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，回應軍購等國政議題。（記者廖耀東攝）

立法院外交、財政聯席會上週完成國防特別條例草案初審，朝野對軍購金額沒有共識，相關條文保留送協商。台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度對軍購立場表態：「我覺得合理應該通過8000億元到1兆元之間」；盧認為，現在除了立法院預計通過的3800億元外，另外一部份4000億元的軍購「不必等發價書」，立法院應該要趕快通過，因為全球都在搶武器，我們要確定可以要到這批武器。

目前朝野的軍購版本，在預算金額部分，行政院版是1.25兆元、民眾黨團版為4000億元、國民黨團版則為3800億元+N。由於國民黨主席鄭麗文主導的黨中央堅持3800億元+N，盧秀燕表態支持8000億元到1兆元的軍購額度，明顯與鄭中央不同調。

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盧秀燕表示，她過去有13個會期在立法院外交及國防委員會，所以對於軍購、商購的流程非常清楚，甚至她的論文裡就有談到立法院的機密預算。

盧秀燕表示，行政院這次所提出來1.25兆元（400億美元）軍購，可分為三個部分。第一，110億美元，立法院已授權要通過；第二，140億美元，「這部分我認為也不應該有問題」，因為它是軍購，是經過雙方政府互相研究，認為是台灣自主防禦及美國要協防台灣所需的武器，「所以我覺得這140億美元、約4000多億台幣也應該要支持」。

「全球都在搶武器」 盧秀燕促立院快通過軍購預算

盧秀燕指出，這140億美元現在發生的問題是，有部分的立委主張應該要有美方發價書，可是現在的全球戰略情勢有很大的變化，「全球都在搶武器」，包括美方自己也缺乏；有些人會質疑這部分的發價書還沒來，是不是表示美方還沒有確定要賣我們？「我的看法剛好相反」，她認為立法院要趕快通過140億美元軍購，雙方才能產生約定，和美方明確的表示，「我們就是要這批武器，而且這批是重要的軍購」。

盧秀燕說，如果今天我們還在等發價書，這種情況之下反而是給美國空間，它可以不賣你或者自用，或調度到其他國家去出售，包括日本、韓國和北約等國在要這些武器的時候，當美方沒有給你發價書，雙方還沒有約定的關係，也許美方就會把武器清單和內容傳給別人，包括美方自己。

由政府採購的商售軍備 盧也支持通過

盧秀燕指出，第三，約150億美元、四○○○多億台幣，這部分是透過商購或國內採購，部份民代或國內輿論較質疑的是，因為它不是軍購，要怎麼去監督？盧認為，可以分兩部分，若很確定是軍用要提供美國或是台灣，雖是透過商售、委製民間，但她認為這部分沒問題，因為是政府採購，雙方的政府都有一定的採購法律，「所以我覺得這部分可以讓它通過」，包括軍用無人機、C5ISR等。

盧秀燕表示，剩下不是軍用的部份，純粹就是協助民間或是產業發展，也許可以讓它回歸到年度預算，但因為這部分數字還不清楚，希望賴政府能夠講清楚。

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