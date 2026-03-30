獨家專訪》國民黨親中路線引疑慮 盧秀燕：訪美時有和美方聊到

台中市長盧秀燕接受本報專訪，說明日前訪美等情況。（記者廖耀東攝）

國民黨主席鄭麗文多次表達上半年會舉行「鄭習會」，更說對年底選舉會大加分，但黨內對於親中路線的疑慮不斷。台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪時表示，這次訪美，的確雙方有聊到這些問題（指親中疑慮），但政黨要有能力撕下標籤，不讓對方貼標籤；她也說，國民黨不管是路線或是自己的作為，要有能力向民眾證明我們沒有意識形態，所有作為是為了台灣的安全和國家發展。

「政黨要有能力撕下標籤 不讓對方貼標籤」

盧秀燕坦言，這次訪美，的確有聊到這些問題（指親中疑慮），不過她表示，一個政黨會有不同的言論，台灣是民主國家，每一個政黨都是多元民主的政黨，黨員的言論是多元而民主的，每個人可以有不同的言論，「但是有些人的言論是不是可以代表全部，我想也不能」。除非它是經過一個大多數的共決，那大部分能代表黨的言論，否則一個政黨表現出來多元民主的聲音，是很自然的事情。

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談政黨路線問題 盧秀燕：最大的考驗在選舉

但盧秀燕也說，選舉時會碰到「對方貼你標籤」的問題，民進黨就會貼國民黨親中，在野黨就貼民進黨台獨，大家會互相貼標籤。如果我們要爭取台灣民眾的信任，大家都不希望被貼標籤的話，「那我覺得這個政黨要有能力撕下標籤」，最大的考驗就是在選舉當中。

盧秀燕說，每個政黨都要有能力撕下這些意識形態的標籤，向民眾證明自己是沒有意識形態的。國民黨不用擔心被貼標籤，但國民黨不管是路線或是自己的作為，要有能力向民眾證明我們沒有意識形態，所有的作為是為了國人，也為了台灣的安全和國家發展。

盧秀燕說，對於這種貼標籤的行為，她一向不是很擔心，因為她經歷9次選舉，大家都希望把標籤貼在候選人的身上，但是你要有能力向你的選民證明，「這個標籤不等於你」。 台灣的民主夠成熟，我們對自己民主要有自信。

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