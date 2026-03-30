獨家專訪》避談2028選總統 盧秀燕清楚描繪對領導人的想像

台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，暢談國政及訪美等議題。（記者廖耀東攝）

台中市長盧秀燕向來被藍營視為挑戰2028總統大選熱門人選，她日前在市長任期倒數8個月之際訪美，更踏進華府會見國務院等官員，外界解讀是她競逐總統大位的起手式；盧秀燕接受本報獨家專訪時，她以2028年還早，迴避此時表態，但她清楚描繪對領導人的想像，強調身為國家領導人必須決策正確，更要有化解分歧、促進內部和諧及團結國家的能力，團結是國家國力、國防及國家安全的展現。

盧秀燕長期穩坐「藍營一姊」地位，這屆總統大選藍營內部雖有不少人力拱她和當年挑戰大位的新北市長侯友宜搭檔，甚至連署要她參選總統，她均不為所動，隨著台中市長任期倒數，下一步格外引人關注，這次赴美東訪問11天更被視為是參選總統的「面試之旅」，盧秀燕仍只說，2028年還早、現在還談不到，眼前最重要的是2026選舉。

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「國家領導人決策正確性很重要」

儘管不願談參選總統，但盧秀燕鬆口描繪對國家領導人的想像，她指出，去年大罷免32比0的結果，讓世界各國都非常意外，這次訪美交流過程中，美方也多次提及大罷免令人意外的結果，甚至提及是「誤判」，每個國家基於國家安全決策正確性十分重要，不能誤判，「國家領導人決策正確性很重要」。

此外，她說，大家都在注意國防、戰略、軍事、武器的議題，卻沒有看到一個重要因素「團結」，若國家不能團結、內部有紛歧，力量有限也會消耗，團結是國家國力、國防及國家安全的展現。

盧秀燕：領導人應具備化解分歧及團結國家的能力

盧秀燕說，她對國家領導人的想像是，應具備化解分歧、促進內部和諧及團結國家的能力，才是好的領導人，否則買採購一大堆武器，內部卻有紛爭不能團結，將消耗戰力及國力，無法達到維護安全目的。

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