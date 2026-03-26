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    首頁 > 政治

    李孝亮退選！李貞秀遭爆中共點名接班 葉耀元：別把選罷法當兒戲

    2026/03/26 11:28 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委李貞秀。（資料照）

    民眾黨立委李貞秀。（資料照）

    國民黨台北市議員中正萬華擬參選人李孝亮因身陷雙重國籍、35歲未服兵役等爭議，李孝亮昨宣布不參與今年市議員選舉。相比之下，民眾黨中配立委李貞秀資格爭議持續延燒，對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元質疑，李貞秀迄今還沒辦法自證她沒有雙重國籍，為什麼仍可以待在立法院？

    本報獨家報導提及，檢調偵辦發現，徐春鶯不僅長期與中共官員孫憲（上海市統促會副主任）、楊文濤（中國民政部兩岸婚姻主任）密切往來，也曾向孫憲傳送李貞秀個人資料，並多次討論其「接班」布局；孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？我們這邊昨天還提起她。」

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，被爆雙重國籍後，李孝亮就退選議員初選，不過，李貞秀至今還沒辦法自證她沒有雙重國籍，不禁令人質疑「為什麼她仍然可以待在立法院？」接著痛斥，「請不要把選罷法當兒戲」。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「因為韓國瑜支持啊」、「國民黨恥度略勝民眾黨？」、「一個人和一個黨知不知恥就看的出來」。

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