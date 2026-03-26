李孝亮退選！李貞秀遭爆中共點名接班 葉耀元：別把選罷法當兒戲

民眾黨立委李貞秀。（資料照）

國民黨台北市議員中正萬華擬參選人李孝亮因身陷雙重國籍、35歲未服兵役等爭議，李孝亮昨宣布不參與今年市議員選舉。相比之下，民眾黨中配立委李貞秀資格爭議持續延燒，對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元質疑，李貞秀迄今還沒辦法自證她沒有雙重國籍，為什麼仍可以待在立法院？

本報獨家報導提及，檢調偵辦發現，徐春鶯不僅長期與中共官員孫憲（上海市統促會副主任）、楊文濤（中國民政部兩岸婚姻主任）密切往來，也曾向孫憲傳送李貞秀個人資料，並多次討論其「接班」布局；孫憲曾回覆：「李貞秀接班應該沒問題吧？我們這邊昨天還提起她。」

請繼續往下閱讀...

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，被爆雙重國籍後，李孝亮就退選議員初選，不過，李貞秀至今還沒辦法自證她沒有雙重國籍，不禁令人質疑「為什麼她仍然可以待在立法院？」接著痛斥，「請不要把選罷法當兒戲」。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「因為韓國瑜支持啊」、「國民黨恥度略勝民眾黨？」、「一個人和一個黨知不知恥就看的出來」。

相關新聞請見︰

爭議連環爆 李孝亮證實：不參與今年議員選舉

獨家》中配立委接班！中共官員問徐春鶯「李貞秀沒問題吧」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法