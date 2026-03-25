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    首頁 > 政治

    爭議連環爆 李孝亮證實：不參與今年議員選舉

    2026/03/25 16:10 記者董冠怡／台北報導
    李孝亮。（記者董冠怡攝）

    李孝亮。（記者董冠怡攝）

    國民黨台北市議員中正萬華擬參選人李孝亮身陷雙重國籍、35歲未服兵役等爭議，還傳出有私德問題未爆彈，藍營人士擔心影響選情勸退。李稍早受訪時，原表示下週一對外說明，卻又突然在臉書發文宣布，「經過審慎思考，我決定不參與今年市議員選舉」，階段或許會有調整，但初衷不變。「我們會再見，在更好的時候。」

    李孝亮表示，近期因相關身分與兵役議題，引發社會關注與討論。面對外界各種聲音，深知此刻最重要的，是讓相關事務回歸制度與程序，妥善釐清與處理，經過審慎思考，「我決定不參與今年市議員選舉」，而是先專注於將相關問題完整處理。

    他強調，「這不是離開，而是為了以更負責任的態度，面對自己、也面對支持我的每一位朋友。」他也向中正萬華支持者致謝，「你們的信任，我始終放在心上。我始終相信，政治的價值在於長久的投入與陪伴。」

    李孝亮說，未來只要中正萬華需要他，他都會在，持續關心地方、服務鄉里，以不同方式為這片土地努力，同時呼籲所有國民黨支持者，持續團結並支持黨提名的優秀人選，共同守護這座城市的未來。「階段或許會有調整，但初衷不變。我們會再見，在更好的時候。」

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