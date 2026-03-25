沈伯洋打「兩岸牌」戰北市？ 王世堅：光檢討蔣萬安就談不完

民進黨立委王世堅。（記者叢昌瑾攝）

民進黨佈局台北市長選戰，黨內評估行政院副院長鄭麗君須坐鎮台美貿易談判，可由不分區立委沈伯洋上陣。針對外界認為沈可藉兩岸議題牽制現任台北市長蔣萬安，民進黨立委王世堅今（25日）表示，蔣非常具有政治企圖心，一定會去外縣市輔選，「誰也困不住他」；且選舉光是檢討台北市政及蔣萬安就談不完，不會以特定議題牽制。

據指出，鄭麗君被民進黨內視為參戰台北市長的首選，惟美國最高法院判決影響ART協定，加上美國重啟301調查，為其參選動向投下變數。

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對此，王世堅今出席民進黨中執會前受訪表示，他認為鄭麗君是最強的，學養俱佳、才德兼備，從文化部到行政院副院長任內，處理事情都很精密、很周延，很執著在每件事都於奮戰到底，實在是非常優秀的人才，「我還是希望我們黨就是要讓最強的出來。」

媒體詢及，民進黨備案人選鎖定不分區立委沈伯洋，可由兩岸議題對抗蔣萬安。王世堅回應，他不認為選舉要去操作什麼議題，但沈伯洋確實是好人選，在各種議題都有深入研究，並非僅限於外界關注的兩岸領域。他強調，「我不認為說選舉的過程要去操作什麼樣的議題，但我認為沈伯洋確實是好的人選」。

至於沈伯洋如何吸引選民？王世堅認為，執著與法律專業是沈的優勢，首都市長須尊重法律，所有政策決定都要符合法律規範，這一點就可導正過去柯文哲一廂情願、自以為是的獨斷式做法。沈伯洋對法律的熟稔，會按照既有典章來做政策決定。

媒體追問，沈伯洋是否能把蔣萬安「困在台北市」？王世堅坦言，蔣萬安不管選情如何，都一定會按照既定行程，因為首都市長本來就是22縣市的領頭羊，不管選情好壞都會到外縣市輔選，這是必然的；何況蔣萬安的政治企圖心很強烈，這次當然會運用位置優勢輔選，「誰也困不住他啦！我說實話。」

王世堅認為，若蔣萬安真想去（外縣市輔選），誰也困不住，如果懶惰不想走、沒企圖心，誰怎麼催促也沒用；民進黨不會設定特定議題去牽制蔣，選舉光是檢討台北市政及蔣萬安就談不完了，不會再扯什麼兩岸議題。

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