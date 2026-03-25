看到蕭旭岑臉書「心疼不已」 鄭麗文表態支持：黨會做最大後盾

國民黨主席鄭麗文25日主持中常會，表示黨會做副主席蕭旭岑（右一）的後盾。（記者張嘉明攝）

國民黨副主席蕭旭岑遭前總統馬英九指控違反財政紀律，蕭今受訪表示，「近年馬總統很多事都忘記了」，澄清自己絕無背信，但長輩要這樣說他很無奈。對此，國民黨主席鄭麗文今天在中常會表示，她看到蕭的臉書心疼不已，面對這樣一個艱難的時刻，國民黨絕對會對從政黨員做最大的後盾和支持。

鄭麗文表示，她看到了蕭旭岑臉書，感慨萬千、心疼不已，馬總統是國民黨執政的總統，也曾擔任過主席，對國家、對黨貢獻卓著，即便從總統位子卸任後依就憂國憂民，為兩岸和平奔走。

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鄭麗文說，「但我們很不捨也很疑惑」，竟然由馬英九身邊多年的幕僚朋友，「我不知道這樣還算不算朋友？」竟然不惜傷害馬總統也傷害國民黨，對蕭旭岑進行無情、不實的攻擊，讓民進黨抓到機會、大編故事，所有的陰謀論無限上綱，「讓我們感到非常的痛心」。

鄭麗文回擊：我們不可能怕事 也絕不讓有心人士得逞

鄭麗文強調，今天在面對這樣一個艱難的時刻，「國民黨絕對會做我們所有黨員同志、從政菁英最大的後盾和支持，我們不可能怕事，也絕不能夠讓有心人士得逞」。

國民黨主席鄭麗文力挺副主席蕭旭岑。（記者張嘉明攝）

國民黨25日舉行中常會，副主席蕭旭岑（右）面對另一位副主席季麟連（左）的關心，握拳致意。（記者張嘉明攝）

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