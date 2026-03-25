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    首頁 > 政治

    海軍馬公後勤支援指揮部指揮官吳泳祥榮調 林皆興頒發榮譽縣民證

    2026/03/25 16:06 記者劉禹慶／澎湖報導
    海軍馬公後勤支援指揮部指揮官吳泳祥榮調，澎湖縣副縣長林皆興頒贈。（澎湖縣政府提供）

    海軍馬公後勤支援指揮部指揮官吳泳祥榮調，澎湖縣副縣長林皆興頒贈。（澎湖縣政府提供）

    海軍馬公後勤支援指揮部指揮官吳泳祥上校，即將榮調海軍艦隊指揮部後勤處副参謀長，澎湖縣副縣長林皆興今天代表縣府頒發榮譽縣民證，表彰其任內對澎湖地方發展及國軍任務推動的卓越貢獻。

    林皆興表示，海軍馬公後勤支援指揮部長期肩負馬公港區各型艦艇修護、補給及保修等重要任務，對國軍戰備整備及後勤支援體系至關重要，在吳泳祥指揮官領導下，不僅圓滿完成各項戰備任務與後勤支援工作，更積極投入地方事務，充分展現軍民合作、攜手共好的精神。

    吳指揮官任內多次率領官兵投入風災災後環境清理及淨灘行動，積極守護澎湖生活環境；並關懷弱勢族群，主動捐贈物資予社福機構，展現國軍溫暖關懷的一面。此外，「Doulos Hope望僕號」來澎期間，亦協助船舶順利靠港；並配合澎湖縣政府辦理海洋污染兵棋推演，強化地方整體應變能量。另於尖山電廠機組發生故障時，及時提供專業協助排除問題，使機組順利恢復正常運作，確保地方供電能穩定無虞。

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