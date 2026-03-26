綠營新北土樹三鶯初選民調出爐 4連霸老將林銘仁錯失連任門票

民進黨新北市黨部舉行市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選，今天公告民調結果。（民進黨新北市黨部提供）

因應年底9合1選舉，民進黨新北市黨部辦理市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選，該區預計提名5席（包含1席女性保障名額），現任市議員卓冠廷、彭一書、廖宜琨、林銘仁力拚連任，另有參選人高乃芸、吳昇翰登記，競爭激烈。民調結果今（26）日出爐，扣除高乃芸女性保障名額獲得「保送」，剩餘4席提名依序由卓、吳、彭、廖搶下，4連霸的資深老將林銘仁意外落馬，錯失連任門票。

土樹三鶯選區受人口變化影響，2026年新北市議員將縮減1席次，成為綠營議員初選激戰區，除了現任力拚連任，還有新人爭取出線，原本挑戰第9選區的新北市議會民進黨團前主任朱誼臻改戰汐止金山萬里選區後，剩餘唯一女將高乃芸篤定獲得女性保障的保送提名，因此第8選區初選實際為5名男性參選人搶4局面。

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根據初選結果，林銘仁的民調成績雖名列第5，但因前5名均為男性，民調成績第6的高乃芸為女性保障名額，直接獲得提名資格，林銘仁4屆議員資歷將在本屆任期屆滿後連任止步。

廖宜琨說，感謝選民支持，這屆選戰情勢相當嚴峻，因席次縮減，整體競爭明顯升高，加上新人輩出、強勁對手，在網路聲量的「空戰」或基層經營的「陸戰」上，各陣營皆全力以赴，形成高度競爭局面，通過初選仍非穩定1席，選戰可能隨時翻盤，盼選民在11月28日投票日惠賜1票。

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