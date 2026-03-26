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    首頁 > 生活

    被客訴起床號太尖銳！ 中一中宿舍幹部廣播嗆滾 數百學生唱生日快樂抗議

    2026/03/26 11:08 記者蘇孟娟／台中報導
    台中一中宿舍傳不滿起床號太「尖銳」，唱「生日快樂」抗議。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中宿舍傳不滿起床號太「尖銳」，唱「生日快樂」抗議。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中昨（25日）爆宿舍糾紛，住宿生近來不滿「morning call」音樂尖銳刺耳、音質不佳，負責播「起床號」的學生實習幹部疑不滿被「客訴」突廣播發表「不滿可以打包回家」等情緒性言論，引爆數百名住校生在宿舍集結大唱「生日快樂」歌表達不滿，校方緊急介入，當事實習幹部最後道歉平息風波。

    這起風波源起於學生宿舍近期「morning call」廣播音樂，屢有學生在匿名平台反映放音質不佳且尖銳的音樂，讓人感受不佳，不料，昨晚傳該名負責播起床號的實習幹部透過廣播發表情緒發言，包括「太大聲太小聲去跟舍監反應會改進」、「不想聽就包一包滾出宿舍」、「老子播什麼你們聽什麼」等內容，讓住宿生強烈反彈。

    學生陸續湧到宿舍一樓門口聚集並高唱「生日快樂」歌表達不滿，現場氣氛歡樂大於緊張感，但傳大批學生聚集下，該名實習幹部急避風頭。

    中一中學務主任賴維平及教官、校安人員緊急趕往宿舍處理，喊話學生冷靜，實習幹部致歉下風波平息；事件被一中學生在網路上迅速擴散，學生更稱「學校歷史會記得3月25日這天」。

    賴維平指出，學生針對宿舍起床音樂原已多有意見，昨晚值月考前夕，該實習幹部廣播不當言論，影響準備月考學生情緒，幸好學生以唱「生日快樂」歌理性表達。

    賴維平指出，目前宿舍將暫停播「morning call」音樂，改以廣播讓學生起床，未來再調查學生播歌內容喜好；另當事實習幹部調離職務，校方另評估是否繼續住宿，並待月考結束後進行學生輔導；目前宿舍約有400名住宿生。

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