為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲若遭判刑還能「東山再起」？ 莊瑞雄：可以去台南東山住

    2026/03/26 11:35 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（記者田裕華攝）

    民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（記者田裕華攝）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、公益侵占、政治獻金等案，北檢依4大罪起訴柯並求刑28年6月，將於今天下午2時30分宣判；若法院認定柯文哲構成貪污罪，或判刑超過10年，柯將失去參選總統資格引發議論。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今日重申，在合議前沒有人會知道判決內容，黨團一向尊重司法、毋枉毋縱。

    莊瑞雄指出，柯文哲的案件法院已經審理完畢，今天下午就會宣判，結果如何不方便猜測，民進黨黨團一貫立場是尊重司法、勿枉勿縱，在判決出來前不做預測，幾個小時後結果就會揭曉；外界有許多揣測，包括為何法院在言詞辯論終結後，仍要求當事人到庭聽判，是否具有警示重大社會案件的意涵，或涉及後續強制處分，從交保改為收押等，但時間還沒到，各方揣測莫衷一是，不過度評論。

    莊瑞雄續指，依「總統副總統選舉罷免法」規定，若涉及重罪且第一審判決達10年以上，將剝奪其參選資格。因為總統當選後具有刑事豁免權，法律對於總統參選人設下更高的道德標準，防範任何人當選總統後，引起政爭；此外，現在一般公職若被一審判10年以上，也會喪失參選資格。

    媒體追問，若柯文哲的判決10年以下或無罪，是否可能復出？莊瑞雄直言，民進黨團不是算命的地方，無法預測判決結果。司法案件由合議庭三位法官共同評議決定，即便是負責審理的受命法官，也無法單獨決定結果，在合議前沒有人會知道判決內容，更遑論政治力介入。

    莊瑞雄重申，民進黨黨團一向尊重司法、毋枉毋縱，不會因判決輕重而批評政治迫害、判決無料，黨團也支持柯文哲可依法在法庭上爭取自身人權，至於是否會因該判決影響2028選舉，這就胡扯了。

    至於柯文哲會不會東山再起，莊瑞雄打趣地回應，搞不好他跑到台南東山去住一陣子，早上起來就是「我東山再起來，那也不一定」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播