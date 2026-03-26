柯文哲若遭判刑還能「東山再起」？ 莊瑞雄：可以去台南東山住

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。（記者田裕華攝）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、公益侵占、政治獻金等案，北檢依4大罪起訴柯並求刑28年6月，將於今天下午2時30分宣判；若法院認定柯文哲構成貪污罪，或判刑超過10年，柯將失去參選總統資格引發議論。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今日重申，在合議前沒有人會知道判決內容，黨團一向尊重司法、毋枉毋縱。

莊瑞雄指出，柯文哲的案件法院已經審理完畢，今天下午就會宣判，結果如何不方便猜測，民進黨黨團一貫立場是尊重司法、勿枉勿縱，在判決出來前不做預測，幾個小時後結果就會揭曉；外界有許多揣測，包括為何法院在言詞辯論終結後，仍要求當事人到庭聽判，是否具有警示重大社會案件的意涵，或涉及後續強制處分，從交保改為收押等，但時間還沒到，各方揣測莫衷一是，不過度評論。

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莊瑞雄續指，依「總統副總統選舉罷免法」規定，若涉及重罪且第一審判決達10年以上，將剝奪其參選資格。因為總統當選後具有刑事豁免權，法律對於總統參選人設下更高的道德標準，防範任何人當選總統後，引起政爭；此外，現在一般公職若被一審判10年以上，也會喪失參選資格。

媒體追問，若柯文哲的判決10年以下或無罪，是否可能復出？莊瑞雄直言，民進黨團不是算命的地方，無法預測判決結果。司法案件由合議庭三位法官共同評議決定，即便是負責審理的受命法官，也無法單獨決定結果，在合議前沒有人會知道判決內容，更遑論政治力介入。

莊瑞雄重申，民進黨黨團一向尊重司法、毋枉毋縱，不會因判決輕重而批評政治迫害、判決無料，黨團也支持柯文哲可依法在法庭上爭取自身人權，至於是否會因該判決影響2028選舉，這就胡扯了。

至於柯文哲會不會東山再起，莊瑞雄打趣地回應，搞不好他跑到台南東山去住一陣子，早上起來就是「我東山再起來，那也不一定」。

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