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    首頁 > 政治

    柯文哲案下午一審宣判 「柯媽」堅信兒子清白

    2026/03/26 11:21 記者洪美秀／新竹報導
    京華城案今天宣判，柯媽何瑞英堅信兒子柯文哲清白，並說若自己的孩子都不相信，還當什麼母親。（記者洪美秀翻攝）

    京華城案今天宣判，柯媽何瑞英堅信兒子柯文哲清白，並說若自己的孩子都不相信，還當什麼母親。（記者洪美秀翻攝）

    民眾黨前主席柯文哲被控涉台北市京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑28年6月，台北地院今天下午一審將宣判；對此，上週不慎跌倒的柯媽何瑞英今接受媒體訪問哽咽說，「我兒子艱苦我哪會不知」，「若自己的孩子都不相信，還當什麼母親！」，並稱多年來都固定到廟宇拜拜，「我囝如果有做什麼壞代誌，神明也會知道啦，叫我不要煩惱，會平安啦！」

    柯文哲媽媽何瑞英上週不慎摔倒，如今在家靜養，面對外界指控，以及是否會擔心下午柯文哲宣判結果？她說，柯文哲哪有什罪，自己是平凡、普通小康家庭，「那些新聞我看都不看。有就是有，沒就是沒，我有什麼好煩惱的？」她平時有到廟裡拜拜，「堅信自己兒子清白，若自己的孩子都不相信，還當什麼母親！」

    對外界有言論指何瑞英是「提油桶在點火」，柯媽微怒說，她不曾插手兒子的事，柯文哲在做事情，她老了，不會、也沒有去干涉。對柯文哲的處境，何瑞英哽咽說，「兒子艱苦我哪會不知」，並當場拭淚。

    至於自己跌倒受傷一事，她說是去拜佛祖的時候腳突然軟掉跌坐下去，可能需要40、50天都坐輪椅，她也想自己走。另外，她提到，柯文哲近期未返家探視，因為很忙碌，她這幾天也都在醫院，由其他親人照顧。

    何瑞英說，她多年來都會固定到廟宇拜拜，強調沒有特別祈求案件結果，「我是說我囝如果有做什麼壞代誌，神明也會知道啦，叫我不要煩惱，會平安啦。」

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