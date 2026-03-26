京華城宣判》世紀大審14：30宣判 柯文哲是否判收賄、圖利罪受矚目

台北地院審理京華城案今天下午宣判，圖為台北市議員應曉薇（左）、前台北市長柯文哲（中）、威京集團主席沈慶京（右）。（資料照；本報合成）

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，被控收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄賂，護航圖利京華城取得價值121億餘元的20%不法容積獎勵，另涉公益侵占民眾黨政治獻金、背信挪用眾望基金會資金用以支付民眾黨黨工薪水，台北地檢署依4大罪起訴柯並求刑28年6月，案經台北地方法院審理1年多，訂於今天下午2時30分宣判，法院會不會認定柯文哲構成貪污罪、刑期是否超過10年，備受矚目。

全案起訴11人，除了柯文哲、沈慶京，還有國民黨台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、眾望基金會董事長李文宗、木可公司董事長李文娟、應曉薇的顧問吳順民、京華城監察人張志澄、會計師端木正。

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檢方起訴指出，柯文哲不顧北市都委會委員及都發局公務員的反對，執意命兼任都委會主委的彭振聲擔任京華城陳情案的PM專案管理人，助京華城取得20％容積獎勵，由威京集團朱亞虎等7名人頭合捐210萬元至民眾黨做為「前金」，待京華廣場取得建照後，柯再向沈慶京收取1500萬元賄款。

北檢依違背職務收賄罪、主管事務圖利罪起訴柯文哲，具體求刑15年、併科罰金5000萬元、褫奪公權10年；合議庭法官會不會認定證據足以成立收賄對價、或是否構成圖利罪，都將攸關柯文哲的刑期是否重判，是全案重點中的重點。

柯文哲另被控於擔任民眾黨主席及2024年競選總統期間，涉公益侵占現任基隆市副市長邱佩琳轉交的文華東方飯店董事長林命群、基隆市長謝國樑母親林曼麗、信義房屋董事長周俊吉的妻子周王美文等3人要捐給民眾黨的各200萬元政治獻金；另與心腹「大帳房」李文宗兄妹合謀，利用木可公關公司侵占6234萬元政治獻金。2件公益侵占罪各求刑5年、6年。

柯文哲還涉嫌背信，與李文宗聯手挪用眾望基金會827萬餘元資金，用以支付民眾黨秘書長周榆修等多位黨工的薪水，依刑法背信罪起訴求刑2年6月。4罪共求處28年6月徒刑。

沈慶京除了被控行賄柯文哲，還涉嫌行賄透過應曉薇實質掌控的5個基金會，行賄應曉薇5250萬元、吳順民363萬元，應曉薇透過助理提領款項用於支付房貸、女兒的英國學費、生活費等私人使用。檢方對沈慶京求刑17年、應曉薇16年6月。

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