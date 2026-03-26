京華城宣判》檢辯攻防1年宣判在即！ 回顧審理期間20大金句

京華城案審理1年，檢辯雙方攻防不斷，金句頻出。（資料照）

前台北市長柯文哲涉犯京華城案、政治獻金案，檢方依照圖利、違背職務收賄罪、公益侵占、背信罪起訴並求刑28年6月，全案經過為期1年的審理後，一審結果將於26日宣判。過去這1年間，檢辯雙方開庭火花不斷，連負責審理本案的法官們也金句頻出，本報特此整理這1年間的20大金句，回顧這起錯綜複雜的司法案件。

一、柯文哲

1. 「我希望我將來是台灣曼德拉，而不是伍子胥。」

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去年9月15日北院召開延押庭，柯文哲稱「我希望我將來是台灣曼德拉，而不是伍子胥」認為人民面對國家機器，既渺小又無力。

2.「考上司法官應該先去關一週，才知道什麼是羈押禁見。」

去年9月4日，北院提解柯文哲到庭展開延押訊問，柯認為高中同窗李文宗情形有如冤獄。並說未來將要推行一個制度，就是「考上司法官應該先去關一週，才知道什麼是羈押禁見」。

3.「民進黨作夢都沒想到，民眾黨怎麼會這麼乾淨？」

去年9月8日，柯文哲成功交保，交保後他先接受媒體訪問，他拋問檢察官「請問檢察官，你們查了一年查到什麼？」、「民進黨作夢都沒想到，台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨？」。

4.「法警對我很好，我看法警應該有9成是柯粉」

去年8月19日，柯文哲在休庭期間暴怒砸水杯嗆檢「民進黨不會永遠執政」，事後審判長要柯別造成法警困擾。柯應允後稱「法警對我很好，我看法警應該有9成是柯粉」，審判長則打臉道「法警對每個人都很客氣」。

5. 「大罷免大失敗32比0檢察官要負很大的責任」

去年12月16日輪到柯文哲進行個人答辯時，再度對檢方砲轟，除狠酸司法不能淪為政治工具，還3度強調「大罷免大失敗32比0檢察官要負很大的責任」，並自信滿滿說「有5%民眾是為了柯文哲去投票」。

6.「還好我想到我家佩琪家教甚嚴，我不可能有不雅照」

去年3月20日，柯文哲首次出庭時，指控林俊言當時以他的隨身碟裡有不雅照、不雅片要脅，若不認罪就把公開，柯當時說「還好我想到我家佩琪家教甚嚴，我不可能有不雅照」。

7.「我告訴你！民進黨不會永遠執政！」

去年8月28日北院開庭時，台北地檢署檢察官姜長志被柯酸後，回擊表示「不像有些人，被問到『小沈1500』，永遠不回答，反而痛批政治迫害」，柯文哲聽聞暴怒回「我告訴你！民進黨不會永遠執政！」。

二、司法官

8.「用刀叉在吃人肉，都是很高雅的」－檢察官林俊廷

去年12月16日，台北地檢署檢察官林俊廷在庭上論告柯文哲時，引用柯曾言「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋？那也不是直接進你的帳戶，所以現在的政商關係，有時候開玩笑就說，用刀叉在吃人肉，都是很高雅的，這些所謂複雜的政商關係，就是選舉費用來的」並稱這就是京華城案的翻版。

9.「不管任何政黨執政，犯罪的人就是要去坐牢」－檢察官姜長志

去年8月28日，北院勘驗彭振聲的偵訊光碟完畢後，柯文哲說不懂彭認了什麼罪，並放話「不管賴清德派誰來傳話，我絕對不會投降！絕對不會屈服！」、「民進黨不會永遠執政！」。姜長志則回「不管任何政黨執政，犯罪的人就是要去坐牢」。

10.「因為貪、所以污」－檢察官林俊廷

去年12月16日，林俊廷在庭上論告柯文哲涉犯收賄罪嫌時，指稱柯文哲雖稱自己「因為乾，所以淨」、「因為清，所以白」但檢方根據各種證據所看到的，卻是「因為貪，所以污」。

11.「一般人可以記在Excel，但無論記載多少錢都Pay不出錢，但柯文哲的Excel檔真的可以Pay出幾千萬元」－檢察官林俊廷

去年12月15日，檢方論告時，林俊廷指出，外界嘲諷檢方把柯隨身碟中的工作簿當作證據是「Excel Pay」，他狠酸「你我無論在Excel記載多少數字，都Pay不出一毛錢，而柯文哲的Excel真的可以Pay出幾千萬來」。

12.「台灣司法已經很脆弱了」－審判長江俊彥

去年8月8日開庭時，柯文哲說自己被羈押12個月，質問檢方「為什麼不調查清楚再來關我？」。對此，江俊彥回，裁定羈押有基準值在，並不是想裁就裁，說「台灣司法已經很脆弱了」。

三、台北市議員應曉薇

13.「我被關押這一年，每天都在做同一件事情，就是看著牆上蟑螂，用衛生紙抓住，透過窗戶缺口放出去，因為我相信眾生平等。」

去年9月4日，北院提解應曉薇到庭進行具保停押訊問，應女說「我被關押這一年，每天在舍房內抓蟑螂然後放生，這讓我體認到眾生應平等」。

14.「請用虎頭鍘斬了林俊言」

去年12月24日，應曉薇於個人答辯時，稱方斷章取義、扭曲、栽贓，提到自己曾演過《包青天》，包公入陰間辦案，為何看不到壞人，因為「殺人者不在地獄，而是在外面逍遙」有如本案，說到激動處更對審判長說「請用虎頭鍘斬了林俊言」。

15.「我一張大眾臉，能逃去哪？」

去年12月24日，應曉薇於個人答辯時，不解自己做錯什麼要被羈押13月，提起自己從18歲就開始拍影視作品40多年，許多作品更是播了又播，稱「我一張大眾臉，能逃去哪？」。

四、威京集團總裁沈慶京

16.「京華城是可以擋飛彈的！地下室用 3 公尺厚的水泥，政府花 500 億都做不到，這就是公益性」。

去年10月14日，鼎越開發公司執行副總張嘉文出庭作證，稱京華城因耐震設計，地下室可當避難空間，檢辯雙方均問是否可以擋飛彈，沈答「京華城是可以擋飛彈的！地下室用 3 公尺厚的水泥，政府花 500 億都做不到，這就是公益性」。

五、柯文哲妻子陳佩琪

17.「請問他做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大？」

去年8月14日台北地院庭訊完畢後，陳女突暴走於退庭時咆哮「請問他（柯文哲）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！」。審判長見狀說「她是誰？把她拘束起來！再繼續叫囂就禁止旁聽！」。

六、前台北副市長彭振聲

18.「我已經成為等吃、等睡、等死的三等國民」

彭振聲去年在百天內接連喪妻、喪母，令人不勝唏噓。去年12月19日言詞辯論時，彭說「我已經成為等吃、等睡、等死的三等國民」現在只因為想讓兒子看到爸爸還在所以活著。

七、台北市都發局前總工程司邵琇珮

19.「做最壞的打算，做最好的期盼」。

京華城案汙點證人邵琇珮去年5月29日被傳喚以證人身分出庭，當天，邵女除說自己沒有要翻供，認為自己確實思慮不周，另外也稱自己雖然擔心不能再繼續當公職，但仍「做最壞的打算，做最好的期盼」。

八、高雄市副市長林欽榮

20.「就算多給1平方公尺都是圖利！」

去年2025年5月15日，北院傳喚柯擔任市長時的副手林欽榮作證。林說，京華城要求從原容積率392%改為560%同時保障12萬284平方公尺樓地板面積，但行政機關都不同意，直言本案「就算多給1平方公尺都是圖利！」。

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