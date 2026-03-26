徐春鶯幫中共滲透 四叉貓導讀起訴書：柯文哲、黃國昌都在說謊

民眾黨前主席柯文哲和現任主席黃國昌。（資料照）

曾任民眾黨前新住民委員會主委、一度列民眾黨不分區立委安全名單的中配徐春鶯，24日遭檢方以涉犯《反滲透法》等罪起訴，目前羈押中。網紅「四叉貓」劉宇25日特別帶大家「導讀」徐春鶯的起訴書，直接抓包民眾黨前後任主席柯文哲和黃國昌都在說謊！

徐春鶯被檢調查出和中共官員如上海市統促會副主任孫憲、國民政部兩岸婚姻主任楊文濤等人有密切往來，長期向中方回報國內政局輿情、培養中配參政，試圖擴大在台政治影響力；去年他還偽造相關文書資料，讓孫憲隱匿身分來台參與活動，見了當時擔任國民黨副主席的季麟連，並建立與在台中國籍配偶的聯繫管道。

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25日晚間，四叉貓特別在臉書帶大家「導讀」徐春鶯的起訴書，劃下重點，其中有提到徐春鶯與柯文哲結識，並被排進白營不分區名單的事情。起訴書指出，徐春鶯聽從中共在2022年台北市長選戰支持黃珊珊、幫其站台；黃珊珊雖然落選，但徐春鶯遵從孫憲指示，與黃珊珊保持往來。隔年1月12日，黃珊珊透過當時剛卸任民眾黨秘書長的謝立功，跟柯文哲見面吃飯，雙方還有合照，柯文哲跟徐春鶯說，將來要發展中配組織。

2023年4月到6月間，在民眾黨負責選舉布局、不分區名單規劃的黃珊珊，與柯文哲競辦主任周榆修多次邀約徐春鶯洽談，希望能夠延攬徐春鶯擔任民眾黨新住民主委，並願意將徐春鶯列入民眾黨不分區立委名單。

然而2023年11月，徐春鶯納入不分區名單的事情敗露，徐春鶯的統戰背景被挖出，進一步引發國安疑慮，柯文哲當時辯稱「這是典型的製造假新聞」、「我還沒有看過徐春鶯」，但起訴書狠狠戳破柯文哲的謊言，他們老早就吃飯打過照面，席間甚至討論到要發展中配組織。

另外，護航徐春鶯的現任白營主席黃國昌，25日上午宣稱自己還特別回去問，徐春鶯明明參加民眾黨海選才放入不分區名單的，檢方連客觀事實都寫錯，最後是徐春鶯的名字出來後，她承受不了外界對中配的歧視，才自己選擇退出。不過起訴書也打臉黃國昌，當初明明是黃珊珊等人去找徐春鶯談。四叉貓吐槽：「翻著起訴書，對照當年的時間軸，原來柯文哲跟黃國昌都在說謊！」

徐春鶯涉反滲透法遭羈押中。（資料照）

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