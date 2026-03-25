馬英九失智？ 他曝去年在中國「近距離接觸」：確實怪怪的！

前總統馬英九和馬英九基金會前執行長蕭旭岑。（資料照）

馬英九基金會茶壺風暴延燒，遭指破壞財政紀律「被離職」的前執行長蕭旭岑，反過來影射前總統馬英九失智。對此，新黨成員王炳忠附和蕭旭岑，宣稱自己去年到中國參加海峽論壇時，曾與馬英九近距離接觸，當時就發現確實「怪怪的」。

馬英九基金會鬧「家變」，前執行長蕭旭岑被送請司法機關調查，蕭旭岑不服，爆「馬英九忘了很多事」，影射他失智，掀輿論熱議。與此同時，傳出馬英九昨天（24日）接受《聯合報》專訪，短短10幾分鐘即結束，中間因為馬英九一直不斷重複同樣的詞彙和字句，無法針對媒體擬好的提綱回答，而且不讓追問。由於答覆的狀況不佳，陪同訪問的馬英九基金會新任執行長戴遐齡緊急喊停，讓記者相當錯愕。

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而王炳忠今天在臉書發文透露，其實他去年6月到中國參加海峽論壇，就在晚宴上和馬英九碰到，當時他上前打聲招呼，「結果現場近距離同他說話時，就發現他反應確實『怪怪的』，見到我先是張大了嘴，眼神呆滯，一旁隨扈則上前說，馬先生習慣合照時站在左邊，要我調換個位置，『這樣馬先生覺得拍起來比較好看。』我立即按隨扈指示挪動，同時再觀察馬先生，發現他行動也有些吃力的感覺，整個神情和身體狀況，都不似前些年我曾現場見過的馬英九。」

王炳忠接著說：「如今蕭旭岑發文說，為了自證清白，只能公開馬英九確實失智的事實。以我當時所見，其實更像我周遭親友中有所謂輕度中風的情形。不過，馬先生在那次海峽論壇做公開致詞時，仍能正常念完事先準備的講稿，只是說話停頓、吞字的次數明顯比以往多。或許，這就是蕭旭岑所言，馬先生是輕微失智的前兆，思緒變得斷斷續續吧！」

最後他稱：「馬先生要麼是真的腦子不清了，被金溥聰利用；要麼是自己故意裝傻，讓金溥聰去做壞人，執行不得不『切割蕭旭岑』的命令。現在想來，也可能介於兩者之間：一方面真的受到某種壓力，必須犧牲蕭旭岑；另一方面也真的是腦子不好使了，所以被『趁虛而入』了？」

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