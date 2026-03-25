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    首頁 > 政治

    陳福海爭取小三通增班 邱垂正：尊重交通部專業

    2026/03/25 22:55 記者吳正庭／金門報導
    金門縣長陳福海（左）拜會陸委會主委邱垂正（右），雙方針對「小三通航班增班」等議題交換意見。（金門縣政府提供）

    金門縣長陳福海（左）拜會陸委會主委邱垂正（右），雙方針對「小三通航班增班」等議題交換意見。（金門縣政府提供）

    金門縣政府表示，縣長陳福海今天率團拜會大陸委員會主任委員邱垂正，針對「小三通航班增班」等議題，期盼中央理解金門地方民生需求，制定相應政策，協助金門經濟發展；邱垂正以尊重交通部等單位的專業考量，並未正面答覆。

    陳福海爭取小三通增班，考量小三通2025年已達往返184萬人次，直逼2019年巔峰期196萬人次，且假日與尖峰時刻載客率高達95%，船班僅有當時的7成，凸顯民眾對小三通的迫切需求。

    陳福海說，便捷、友善與安全是小三通不可或缺的要件；小三通人流的多寡，對金門整體經濟發展具有指標性意義。

    縣府表示，陳福海率副縣長陳祥麟、縣府觀光處長許績鑫、金門酒廠實業股份有限公司總經理王中聖等人，針對「小三通航班增班」、「提升金門地區CIQS人力配置」、「開拓多元旅遊客源」及恢復「落地簽」政策，與邱垂正交換意見，邱垂正除肯定陳福海推動兩岸民間交流及小三通的用心，也會把縣府建議納入評估，穩健、有序地推動兩岸政策，造福金門鄉親。

    地方說，陳福海勤走中央溝通，卻常忽略民意，例如縣府希望小三通增班，卻未能先改善民間多次反映的小三通單幫客問題；民眾指出，不少往返兩岸的單幫客常以巨大的行李霸佔走道、艙門，嚴重影響搭船品質及國門形象，民眾對此「霸道」的搭船不舒適感，早要求縣府改善未果。

    小三通增班還可能引發鄉親質疑，將會增加台灣本島「散進團出」至中國旅遊的中轉客誘因；對此，縣府雖早有備案，也應適時說明。

    此外，縣府新啟用的金門港旅運中心23日才發生4、5名單幫客因行李超重，對執行公務人員咆哮的失序行為，結果現場只來了1名駐港警員，凸顯警力人數及應變的窘況。

    民眾指出，縣府不應本末倒置，若能先把小三通基礎配套做好，增班自然水到渠成。

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