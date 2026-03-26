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    首頁 > 政治

    徐春鶯助中國滲透 沈伯洋：柯文哲曾說「有爭議就放內政委員會」

    2026/03/26 08:34 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋指出，2023年媒體報導說徐春鶯可能進入不分區的名單，他第一時間就質疑：「為什麼要提名統戰系統的人進入國會？」後續柯文哲說：「若有爭議，就放在內政委員會。」（資料照，本報合成）

    沈伯洋指出，2023年媒體報導說徐春鶯可能進入不分區的名單，他第一時間就質疑：「為什麼要提名統戰系統的人進入國會？」後續柯文哲說：「若有爭議，就放在內政委員會。」（資料照，本報合成）

    民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯因涉犯「反滲透法」等罪遭起訴，本報揭露，徐曾與中共官員討論李貞秀的立委接班布局。民進黨立委沈伯洋在臉書發文，提及2023年時任黨主席柯文哲在面對外界對於徐春鶯的質疑時的回應，並強調：「當時的警告，現在已成現實。」

    沈伯洋指出，2023年媒體報導說徐春鶯可能進入不分區的名單，他第一時間就質疑：「為什麼要提名統戰系統的人進入國會？」後續柯文哲說：「若有爭議，就放在內政委員會。」沈伯洋隨即回應：「內政委員會，就是中國最想伸手進來的地方。」

    沈伯洋表示：「看看現在，李貞秀在哪裡？內政委員會。當時的警告，現在已成現實。這其實就是灰色地帶作戰，不斷地用誇張離譜的人，來試探台灣的法律底線，以及麻痺台灣人的感受。然後之後就會再提出較為正常的人，讓台灣慢慢接受。溫水煮青蛙，就是這個意思。」

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