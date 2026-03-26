伊朗議長警告美將入侵哈格島 揚言開闢紅海新戰線

伊朗國會議長卡利巴夫警告，美國可能在某個區域國家支持下，針對哈格島展開入侵行動。（法新社檔案照）

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）25日警告，在一個未具名區域國家的支持下，可能會有針對一座伊朗島嶼的入侵行動。

法新社報導，卡利巴夫以波斯文與阿拉伯文在社群平台X發文指稱：「根據部分情報，伊朗的敵人正準備在一個區域國家的支持下，佔領其中一座伊朗島嶼。」

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「我軍正監控敵人所有動態，若他們採取任何行動，該區域國家的所有重要基礎設施都將成為無情、持續攻擊的目標。」

美國總統川普正將數千名空降部隊與陸戰隊移防至波斯灣；外界猜測他可能下令發動地面入侵，以奪取伊朗在波斯灣的石油資產，或確保具戰略意義的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）安全。

潛在目標之一是處理伊朗幾乎所有原油出口的哈格島（Kharg Island）。川普曾指其為「完全沒有防備的產油小島」。

25日稍早，一名未具名伊朗軍方官員告訴當地媒體，若發生地面入侵，伊朗將以紅海航運做為打擊目標，此舉將急遽擴大衝突，並擾亂全球貿易。

伊朗武裝並支持葉門叛軍「青年運動」（Houthi），該組織此前曾攻擊通過曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）的航運；該海峽是通往紅海與蘇伊士運河的通道。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述該官員的話報導：「如果敵人企圖對伊朗島嶼或我國領土任何地方發動地面行動，或試圖透過在波斯灣與阿曼灣的海軍演習讓伊朗付出代價，我們將開闢其他戰線作為『驚喜』。」

該名官員說：「曼德海峽是世界上最具戰略意義的海峽之一，伊朗既有意志也有能力對其構成完全可信的威脅。」

由於美國和以色列聯手對伊朗發動打擊，通過荷姆茲海峽的航運已大幅減少，全球約20％的石油供應都受到影響。

國際能源總署（IEA）稱此為「全球石油市場史上最大的供應中斷」，原油價格因此飆升至每桶約100美元。

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