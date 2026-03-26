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    首頁 > 政治

    國民黨選戰玩「自問自答」？周軒：怕蔣萬安跨不出台北市輔選

    2026/03/26 08:49 即時新聞／綜合報導
    周軒分析，國民黨現在之所以急著透過媒體操作，就是害怕蔣萬安跨不出台北市輔選，到時候新北和宜蘭都會倒。（資料照）

    周軒分析，國民黨現在之所以急著透過媒體操作，就是害怕蔣萬安跨不出台北市輔選，到時候新北和宜蘭都會倒。（資料照）

    2026九合一大選即將到來，民進黨首都人選遲未出爐，外傳高層打算徵召立委沈伯洋參選台北市，台北市長蔣萬安昨（25日）出席活動時也對此回應「不要每天只想選舉而自縛手腳」。政治工作者周軒在臉書發文分析，這其實是國民黨的「左右互搏之術」，國民黨現在之所以急著透過媒體操作，就是害怕蔣萬安跨不出台北市輔選，到時候新北市和宜蘭縣「都會倒」。

    周軒表示，國民黨的「左右互搏之術」，就是先讓名嘴在「中天」前一天的節目講：「綠營派沈伯洋出來戰台北市，就是要困住蔣萬安，不讓蔣萬安可以跨區輔選。」隔天再派記者問蔣萬安：「傳出綠營想的不是怎麼贏、而是困住蔣萬安。」蔣萬安則接著順勢回應。周軒說：「從頭到尾沒有訪問過一個民進黨的，就可以掰成綠營派沈伯洋是這樣這樣那樣那樣。」

    周軒表示，大家一定很好奇為什麼國民黨急著玩自問自答的遊戲，原因在於國民黨知道2026年底中央靠不住，馬家軍又內戰，盧媽媽還沒從非洲豬瘟的挫敗回來，看來看去只能靠蔣萬安，現在急著操作，就是怕到時候蔣萬安真的跨不出台北市，到時候選情第一個掛點的是新北李四川，第二個是宜蘭吳宗憲。

    周軒認為，蔣萬安也需要2026這個舞台，他也知道當鄭麗文的黨中央與馬家軍大戰，他就可以好整以暇地把新北宜蘭甚至台北都守下，到時候2028代表國民黨出場的人就是他了。周軒表示，現在國民黨在媒體上自問自答，曝露了國民黨手上沒幾張牌可打的窘境，更何況蔣萬安沒了李四川的未來這半年，台北市政的表現，還在未定之天，不要那麼肯定蔣萬安真的有餘力跨區助選，現在算計這些都太早了。

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