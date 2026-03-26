京華城宣判》司法史首例！全家大小都可看 京華城辯論最遲3/31上線

柯文哲涉京華城案、政治獻金案，北院日前裁准法庭公開播放。（資料照）

去（2025）年6月，立法院修正《法院組織法》，規定社會矚目案件得視情形將言詞辯論公開播送，柯文哲也向合議庭聲請言詞辯論、宣判直播。合議庭審酌後，准許公開播送。事後柯文哲不滿無法直播，提出抗告但遭到高院駁回。根據司法院「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」京華城案、政治獻金案的論告、言詞辯論及宣判內容將於裁判宣示或公告後5日內播出，預計最遲將於下週二（3/31）上線。

立法院去年6月修正《法院組織法》，規定地方法院審理社會矚目或是涉及重大公共利益案件時，得審酌依照各種情形將言詞辯論、宣判內容公開播送，並於10月訂出「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，說明公開播送將採取單一鏡頭、定向定焦方式拍攝，並且於裁判宣示或公告後5日內播出。

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去年北院審理京華城案、政治獻金案期間，柯文哲向合議庭聲請就本案言詞辯論、宣判進行直播，合議庭審酌後，認為本案涉及重大公共利益且社會矚目，公開播送不妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，也不會對參與程序者及他人生命、身體、隱私等造成危害，准許聲請公開播送，並以完整播送為原則。

不過，柯文哲最在意的直播部分，因為違背修法後的立法意旨，因此被合議庭認為不具效力。對此，柯文哲的辯護律師認為司法院訂定的播送辦法已違背修正後的《法院組織法》的立法意旨，故提出抗告。不過，高院審理後，認為司法院訂定的播送辦法並未逾越《法院組織法》，故駁回柯文哲的抗告請求。

事後，柯文哲對此甚是不滿，甚至於去年12月11日北院針對此案展開言詞辯論期間，狠酸本來今天可以利用法庭直播，向社會大眾公開說明，結果變成事後的紀錄片，並拋問合議庭及檢察官「結果你們到底在怕什麼？有什麼不敢讓大家知道的？」，似乎完全不把高院的裁定理由放入眼中。

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