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    首頁 > 政治

    結束10天澳洲行返台 侯友宜：交流學習跨河煙火、布里斯本大巨蛋......

    2026/03/26 07:42 記者朱沛雄／桃園機場報導
    新北市長侯友宜結束訪問澳洲行程，26日清晨搭機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    新北市長侯友宜結束訪問澳洲行程，26日清晨搭機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    新北市長侯友宜結束10天訪澳行程，清晨搭機返抵台灣。他在桃園機場表示，此行參訪澳洲青少年心理健康衛生中心、布里斯本大巨蛋的設計、跨河煙火施放，以及澳洲對於失智友善的照顧和圖書館的建設，希望藉由彼此交流學習，讓新北市變得更進步、更偉大。

    侯友宜16日率團出訪澳洲布里斯本、雪梨及墨爾本等城市，針對新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源管理等議題交流，並拜會當地僑界人士。

    侯友宜今晨搭機返抵桃園機場並簡短分享訪澳成果，他表示，此行參訪了澳洲做得最好的青少年心理衛生健康中心，借鏡如何以陪伴的方式，做好預防青少年自殺的工作。此外，布里斯本將舉辦2032年奧運，他們也去學習當地大巨蛋的建設，未來新北市大巨蛋的選址會依照期程表對外宣布。

    侯友宜也提到，淡江大橋今年即將通車，訪問澳洲期間去了解學習跨河煙火施放，讓淡江大橋通車後能成為國際指標，不會遜於雪梨大橋。他們也去考察了澳洲對於失智友善的照顧和圖書館的建設，希望藉由學習交流，讓新北市更進步、更國際化、更偉大。

    新北市長侯友宜結束訪問澳洲行程，26日清晨搭機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    新北市長侯友宜結束訪問澳洲行程，26日清晨搭機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

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