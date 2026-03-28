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    首頁 > 政治

    傳民進黨勸進選新竹市長 莊競程證實接到黨中央徵詢：願為台灣接受挑戰

    2026/03/28 16:13 記者蘇孟娟／台中報導
    傳民進黨勸進「醫工博士」莊競程參選新竹市長 。（莊競程提供）

    傳民進黨勸進「醫工博士」莊競程參選新竹市長 。（莊競程提供）

    2026九合一選舉各黨縣市長布局漸明朗，民進黨新竹市長尚未推出人選，今天傳出民進黨中央目前勸進台中市前立委、醫工博士莊競程參戰新竹市長，莊競程下午證實接到黨中央徵詢，未來看中央選對會決策，他願意為台灣接受挑戰。

    現任新竹市長高虹安挺過大罷免，外界評估她應會尋求連任，民進黨目前尚未推出新竹市長人選，今傳黨中央加強布局密會莊競程，盼以他具「醫工博士」 的背景對決在高科技選民中具優勢的高虹安。

    莊競程指出，確有接到黨中央徵詢電話，他尊重黨中央及選對會的決策；但莊競程指出，日前台灣智庫剛籌辦完「台灣總統直選30週年研討會」，深刻體會台灣民主過程的艱辛，期許自己能有勇氣傳承這份精神，為台灣面對任何挑戰。

    他說，後續一切尊重中央選對會的機制與決策，未來如果主席及黨中央需要他貢獻己力，無論時地都會審慎思考，竭力承擔。

    至於未來可能遭逢的對手高虹安在竹科高科技族群有一定支持者，加上高挺過大罷免風波，新竹市被視為選情難度頗高「一級戰區」，莊競程則說，他自參選以來，包括首次挑戰台中市立委就是在「藍大於綠」的北北屯區選舉，「哪一次好選過」，但他不會怯戰，會勇於為台灣接受挑戰。

    現任台灣智庫執行長的莊競程2019年首度參選立委就以專業形象受選民青睞，順利打敗國民黨對手沈智慧出任立委，後爭取連任遇藍白整合，輸給國民黨立委黃健豪，之後出任行政院中部聯合服務中心執行長，去年大罷免風起雲湧之際，不滿藍白刪凍中央政府預算，請辭執行長職務投入大罷免志工行列。

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