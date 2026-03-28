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    首頁 > 政治

    綠營竹市長人選鎖定前立委莊競程 在地認具「母雞」即戰力

    2026/03/28 15:28 記者洪美秀／新竹報導
    綠營新竹市長人選鎖定前立委莊競程，綠營在地認莊競程具「母雞」即戰力 。（照片取自莊競程臉書）

    綠營新竹市長人選鎖定前立委莊競程，綠營在地認莊競程具「母雞」即戰力 。（照片取自莊競程臉書）

    新竹市長民進黨人選，本報掌握近期已鎖定曾任陽明交大助理教授的前立委莊競程，目前民進黨中央選對會仍未對外確認公布，但地方人士都認為莊競程具電機與生醫工程背景，屬正國會系統，且新竹作為科技城市，長期以半導體與ICT產業為主軸，若由莊競程出戰，有機會切入生醫產業與科技治理議題，對竹科族群具一定吸引力，具「母雞」即戰力，也可望帶動地方選情。莊競程本人尚無回應。

    綠營新竹市長人選遲未定案，讓許多支持者感到焦慮，加上竹市是「藍白合」示範縣市，被綠營列為一級艱困選區，更導致黨中央對人選特別謹慎，多次徵詢地方民代，如今傳出將由前立委莊競程披戰袍，綠營在地民代觀察莊競程具「母雞」即戰力，且觀察莊競程過往戰績，2020年首度參選立委即以「高學歷素人」之姿，在台中第五選區擊敗尋求連任的國民黨立委沈智慧，一戰成名。當時除個人專業形象，透過地方組織與政治氛圍加乘，成功撼動藍營鐵票區。

    雖2024年選舉，莊競程在藍營整合、盧秀燕力挺之下敗選，但仍拿下11萬餘票，顯示其仍具動員戰力及選戰經驗，再加上其高學歷的理工科技背景，與竹科園區有所連結，且形象清新，對竹科人有一定的吸引力，且近期莊競程已由柯建銘與基層民代積極拜會地方，期成為綠營2026新竹市長選戰的即戰力。

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