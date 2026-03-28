可理解柯文哲重判！「國民黨御用律師」葉慶元揭柯市府站不住腳理由

前台北市長柯文哲涉京華城案，一審重判17年。（資料照）

京華城案前台北市長柯文哲涉一審重判17年。不少國民黨人士連番聲援，資深媒體人趙少康也發文痛批「政治介入司法」。不過，昨在他的節目《少康戰情室》中，被封為「國民黨御用律師」的前北市法規會主委葉慶元卻說，能理解柯文哲被判17年。

葉慶元表示，很難想像，廠商都敗訴了，政府機關還會去研議廠商的主張。京華城案不是都更案，也沒有法律規定可比照，卻準用20%容積。「從我擔任過台北市政府法規會主委的立場來看，我覺得（柯市府）是站不住腳的啦。」

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葉慶元昨日在《少康戰情室》分析柯文哲案情時表示，在前市長郝龍斌任內，京華城容積是392%，柯市府先放到560%。這部分涉及威京集團去打行政訴訟，但後來全部敗訴，之後柯文哲卻指示要照威京集團已經敗訴的立場，要政府去研究，最後都委會就通過了。

「這個其實我們在公務機關，尤其是在台北市政府服務過，其實是很難想像的啦！」葉慶元表示。他指出，廠商都敗訴了、法院認為主張不合理，不可能還有政府機關會去研究，要照廠商的主張給你容積。他也說，依法行政不只法條，其實還包括了法院的判決。這個部分，為什麼都委會執行秘書、非常優秀的公務員邵琇珮，最後要出來認罪，「她就說我在長官的壓力之下，我做了相關配合的動作。」

葉慶元還表示，更誇張的在後面，今天在非都市更新的案件說準用《都市更新條例》再給20%獎勵容積，法律人其實都應該知道，所謂的準用就是，法律有規定雖然a不是b，但這情況下a可以比照b的法律規定辦理，這要有法律明文規定才可以。而本案不是都市更新案件，也沒有法律規定可以比照，結果卻準用去給了20%的容積，這部分涉及的利益就超過100億。

葉慶元表示，真的該質疑的是，如果沒有拿到任何好處，為什麼副市長彭振聲主導都委會，邵琇珮這些都委會同仁要求做法令研究，最後卻配合威京集團調整容積？這就是最後法院認定就是有收賄，做了對威京集團有利的處理，「我想在法律上，我擔任過法規會主委的立場來看，我覺得是站不住腳的啦，柯市府的作為我覺得是站不住腳的。」

律師葉慶元。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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