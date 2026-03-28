藍委紛表態上凱道挺柯文哲 吳靜怡：「柯氏威而鋼」短期威猛長期有毒

京華城案26日一審宣判，台北地院判柯文哲17年徒刑，柯文哲為此開記者會批司法淪為政治工具。（資料照）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，一審被判17年，民眾黨為此號召全國支持者明天上凱達格蘭大道討公道，國民黨立委也紛紛表態將上凱道挺柯。媒體人吳靜怡發文質疑，表面聲援柯文哲，實則集體護航京華城百億圖利，被犧牲的卻是台北市民利益！吳靜怡也酸，「柯氏威而鋼」短期有威猛聲量，長期卻有劇毒，國民黨很可能跌入激進的狹窄化，雖然能「爽一時」卻會「敗壞一輩子」。

吳靜怡在臉書發文指出，藍白聲援「上凱道挺貪污」，此刻「一起」和「一七」柯文哲往凱道靠攏、往貪汙圖利財團靠攏，實際上卻是在操作一場典型的「負向黨性認同驅動的反執政選前聯盟」先靠討厭民進黨集結情緒，再用聯盟訊號逼迫支持者策略投票，最後把所有犯罪事實和質疑都洗成政治迫害，把所有責任都推給政敵。

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吳靜怡分析，這是藍白試圖把京華城爭議、柯文哲政治危機，重新包裝成一場「反綠集結」的動員戰，對民眾黨來說，這是在救黨，把支持者從對個人爭議的失望，重新拉回對執政黨的仇恨；對國民黨來說，這是在撿現成的情緒燃料，希望用白營的悲情與怒氣，補足自己在年輕族群與空戰動員上的不足。兩邊各取所需，但蔣萬安明明知道這是台北市民利益受損的爭議，最後卻甘願讓違法的事件操作成藍白共同取暖的街頭秀，蔣萬安市長同意這場遊行，根本就是一腳踩著台北市民，墊高自己藍白的選票優勢，台北市民認同嗎？

吳靜怡，「反綠高潮」注定是短暫的泡沫，「情感海嘯」像是龍捲風，靠柯文哲的戲劇性事件製造示範效應，把外圍支持者拉進來凱道，但高峰一過，整體理性中間選民（約占30-38%，目前台灣最大選民族群）就會感到疲勞，其中核心的「理性第三勢力」選民（約10%）最容易冷感，必須用更激烈的口水才能維持熱度，最終資源耗盡、內部分裂，民眾將轉向更務實的民生議題，「柯氏威而鋼」使用後，產生以下四大副作用。

其一，地方選舉會被快速一起中央集權化。柯志恩、江啟臣都將成為挺貪汙、挺財團圖利百億的一份子，原本縣市長選舉理論上比的是治理能力、地方組織、候選人形象與施政想像，但藍白現在的合作邏輯，正在把地方選戰改寫成一次「反民進黨挺貪污的情緒動員測驗」，柯志恩、江啟臣就算不在凱道，謝龍介一個人就能代表整個戰隊，素質拉的整整齊齊，當選民越來越被迫在「討厭誰」而不是「相信誰」之間做選擇，認為謝龍介沒水準的人最後也會認為柯志恩、江啟臣水準也一般。

其二，藍白合確實能止血分票，但未必真的擴大票源。宜蘭、新北、新竹相關民調已經把這件事說得很清楚，若藍白整合成藍綠對決，藍營確實縮小差距，可問題也同時浮現，年輕人已經不是民眾黨絕對優勢，中間選民中，至少1成已經轉移到綠營，這說明藍白合在技術上有用，它能讓反綠陣營少流血，但距離真正形成壓倒性優勢，還有很長一段路。

其三，民眾黨的票不夠純，如同藥物長期食用會漏尿，而且帶包袱的。當小草秀出胸口刺青「KP清清白白」、法院前嗆聲，這些過激行為讓理性中間選民看來極度不理智，甚至產生恐懼與反感，再加上民眾黨前幹部徐春鶯直屬國台辦操作涉嫌收受中共資金、被起訴反滲透法、還自稱「我是紅色的」，以及她指定李貞秀接班等等的連續爭議，讓年輕世代（20-39歲，原本民眾黨最強票倉）支持度像漏尿一樣快速流失，最新民調已顯示，4成年輕票正加速轉向不表態或回流綠營，無法穩固轉化成長期支持，但國民黨有夠勇敢，緊緊抱住白營這塊高風險、帶毒的反票源。

其四，國民黨很可能因此跌入激進的狹窄化。國民黨原本最大的優勢，是它在地方選舉裡長期擁有一種「可治理、可執政、可預期」的大黨形象，國民黨整體滿意度與民進黨不差上下，可是一旦它把自己整個選戰主軸都綁在「反綠集結」與白營的情緒動員上，它就會愈來愈少談治理，愈來愈少向中間選民證明自己能地方執政，全黨參選人都徐巧芯仇恨化、謝龍介口水式言論，這就是狹窄化的開始，選戰工具短期有曝光，卻阻擋擴張路線，民眾黨拉下了國民黨，成為無法和年輕與中間選民好好說出正面願景的政黨。

吳靜怡直言，民進黨已提前布局，提名進度快、挾中央資源，在台南、高雄等綠營優勢區仍有優勢，若把選戰拉高到「親美友日保台」、「藍白親中挺貪汙」，藍白容易被扣帽，加上經濟、軍購等議題若被操作成「藍白只會卡預算、反美媚共」，中間選民可能冷感不去投票或轉移票源。分析指出，最壞情境恐丟掉5到7個縣市，綠營氣勢反轉，反而國民黨為2028年大選，埋下更大地雷送給自己。

吳靜怡在文末比喻，中國古有鴉片，中國國民黨現在有柯氏威而鋼，爽一時，天天吃，敗壞一輩子。

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