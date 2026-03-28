顏慧欣生前疑遭職場霸凌 蔡詩萍發聲：長官能給交代嗎？

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，有傳言指出顏慧欣生前疑遭到職場霸凌。（資料照）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，有傳言指出顏慧欣生前疑遭到職場霸凌。台北市文化局長蔡詩萍在臉書發文質疑，顏慧欣正值盛年，突然離世，對她高齡的父母，不啻是人間至痛，尤其又牽涉到女兒是否在職場上飽受霸凌，那份疼痛裡必然還帶著幾許憤怒，顏慧欣的長官們能給她與她的家人一個合理交代？「至少，我會睜大眼睛看著！」

蔡詩萍表示，顏慧欣的父母婉拒行政院頒發的一等功績獎章與撫卹金差額，凡是認真養兒育女過的父母都應該可以領會其婉拒的沉痛。顏慧欣52歲正值盛年突然離世，對她高齡的父母不啻是人間至痛，尤其又牽涉到女兒是否在職場上飽受霸凌。

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蔡詩萍指出，從個別家庭角度而言，要栽培一個女兒到顏慧欣這程度是多麼的不容易，從國家社會的角度看要培育一位像顏慧欣這樣的優秀專業公職人員有多麼的不容易。他質疑，如果於公於私，都這麼難得的女士，竟然讓她長期在政府高階的體制裡承受壓抑，承受不當的霸凌，請問：這是誰的責任？

蔡詩萍說，顏慧欣在辭職信裡說了她始終不願逾越行政倫理越級報告。以她的資歷，她理應可以找到民間更寬闊的發展，不是嗎？她去年9月就請病假了，但看來她還是很想繼續從事她喜歡也專業的國際談判事務並未立即請辭，直到今年3月1日她寫了這封辭職信卻在十幾天後病逝。這不就是「鞠躬盡瘁死而後已」的現代寫照嗎？

蔡詩萍認為，她在寫這封信時，應該已經是將近油盡燈枯的虛弱了，但她若非仍懷抱著一股熱愛這工作的使命感，她何必還想奮力一搏！若非她心中猶有一股積怨之氣不吐不快，她何必要在最後關頭春蠶吐絲呢！

蔡詩萍也直言，顏慧欣家世不差，她若要拜託長輩出面，說真的，應該也不至於沒有管道，但她看起來沒這麼做，「我推測，她真的還是很謹守本分的人，但偏偏，在我們這體制，在我們這社會，守本分的人，往往就是要吃悶虧的人！」

蔡詩萍強調，但凡有兒有女的父母，一定不願看到自己的孩子含冤莫辯；但凡在公務機關工作的朋友，一定不願看到職場霸凌這種事竟然無從申訴，「在我們這個波動無常的社會裡，她留下的辭職信與一身冤屈，她的長官們能給她，能給她的家人，一個合理交代嗎？至少，我會睜大眼睛看著！」

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