顏慧欣疑遭職場霸凌！賴中強曝她是「國貿幫」眼中釘

前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，傳她生前疑遭到職場霸凌。（資料照）

前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，傳她生前疑遭到職場霸凌，相關爭議持續延燒。民團經濟民主連合（經民連）召集人賴中強表示，在「國貿幫」眼中，顏慧欣就是踩線的外人，而國貿幫的大老就是前副總統蕭萬長等人。賴中強說，對行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮等「國貿幫」而言，非國貿幫又非外交部指派的顏慧欣來擔任經貿辦公室副總談判代表，就是在踩國貿幫的地盤。

賴中強今日在臉書發文指出：「在國貿幫眼中，顏慧欣就是踩線的外人。」他表示，2016年民進黨重新執政至今，國貿局（後改制國貿署）有四位局、署長，分別是：楊珍妮、陳正祺、江文若、劉威廉。4人都是出身國貿局常任文官，都曾擔任經濟部駐外人員，都曾擔任經貿談判辦公室談判代表，除現任署長劉威廉尚在國貿署外，國貿局卸任後都可出任部長職。楊珍妮是政務委員兼總談判代表，陳正祺是經濟部政務次長，江文若是經濟部政務次長兼副總談判代表。

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賴中強說，顏慧欣本身是學者出身。其父顏慶章雖因阿扁信任出任駐WTO代表，但是財稅官員出身，李登輝任內出任總統府第一局局長、財政部次長，扁政府任內出任財政部長與駐WTO代表，與國貿幫既無淵源，顏色也不對。「對楊珍妮等國貿幫而言，非國貿幫又非外交部指派的顏慧欣來擔任經貿辦公室副總談判代表，就是在踩國貿幫的地盤。」

說到國貿幫，賴中強提到，大家去查查經民連歷年新聞稿，也可以看看他的著作《揭開中資滲透台灣的假面：經民連與泛中國政商集團的搏鬥》。國貿幫大老就是蕭萬長（兩岸企業家峰會榮譽理事長）、江丙坤（已故，兩岸企業家峰會理事長）、陳瑞隆（兩岸企業家峰會副理事長）。而兩岸企業家峰會，就會是蕭萬長在博鰲論壇經習近平點頭籌組的中國對台經濟統戰組織。

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