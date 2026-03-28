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    首頁 > 政治

    民眾黨凱道遊行去否？秦慧珠不到場 分析藍營議員、立委兩樣情

    2026/03/28 14:38 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨籍北市議員秦慧珠。（資料照）

    國民黨籍北市議員秦慧珠。（資料照）

    柯文哲涉京華城案一審被判17年有期徒刑，民眾黨明天（29日）將上凱道聲援。國民黨籍台北市議員秦慧珠表示，自己明天行程滿檔不會到場。她也分析，黨部沒有強制，議員去的應該不多，且議員選舉兩黨是競爭關係，白營的票不會流到國民黨。

    民眾黨明日集會，立法院國民黨團預計將有20名以上立委前往聲援。秦慧珠表示，她明日不會到場，而且黨部也說自由參加，議員週末行程應該都滿檔，不太會去。

    她也直言，兩黨在議員層級的選舉，是互相競爭的關係，不會因為出席凱道遊行，民眾黨支持者就把票投給國民黨籍的議員，所以藍營議員要去現場的可能性並不高，且整起京華城案，究竟是否是「司法追殺」，每個人都有不同的想法。

    秦慧珠說，不過，對單一席次選舉的立委來說就不一樣了，有的選區立委需要民眾黨的選票，才有機會勝選，且去年的大罷免時期，很多人也是因為有民眾黨的幫忙，才免於被罷免，於情於理都應該幫忙；但她也說，同樣是單一席次選舉的縣市首長，會到場的人可能也不多，這就要看各首長自己評估。

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