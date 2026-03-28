獨家》六大福利政見顧新北老幼 蘇巧慧揭露預算規模：市府財政可負擔

蘇巧慧揭露六大福利政見預算規模，強調政見均經計算、認為市府財政可行才提出。（記者張家睿攝）

民進黨立委蘇巧慧參戰新北市長選舉，2月率先提出六項鎖定老幼的福利政見，包含六都僅新北尚未實施的免費營養午餐等，盼幫助三明治青年爸媽生育、持家。蘇巧慧在本報「政面交鋒」專訪中揭露，六大政見經費試算規模約為80億元，她表示，這是新北財政可負擔的金額，且非年年都是同樣支出規模，政見均經過計算、認為財政可負擔才提出，如何配置資源攸關市長的想法，「而你（選民）在選擇的，不也就是這個想法嗎？」

蘇巧慧首波六大福利政見包含公立國中小學童免費營養午餐、0到6歲免門診和住院部分負擔、0到6歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒3萬元照顧津貼、65歲以上假牙補助最高5萬元，以及敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零。

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根據新北市府推算，推動免費營養午餐約需46億元預算，市府唯恐排擠其他教育預算，尚未宣布實施，但也「不排除任何可能性」。

蘇巧慧表示，六大福利政見整體預算規模約為80億元，她認為這是新北市府財政可以負擔的金額，且非年年都是相同預算規模，因各學年度學童總人數會異動，長輩也不會年年都裝同一顆假牙；其他縣市既已執行類似政策且可行，新北市進入新階段，應是實施相關福利政策的時候。

談及預算，蘇巧慧說，預算本就是資源調配問題，她盼在少子化年代幫助青年減輕家庭負擔，政見從照顧老幼著手，能進一步達成三明治爸媽減壓，政見均經過計算、認為市府財政可負擔才提出，政府資源配置、先後順序，攸關市長想法，而選民選擇的，正是這個想法。

蘇巧慧指出，生育率下降攸關經濟、時代、文化等因素，但身為爭取未來成為地方首長的人，她要成為有意生育的青年族群最強後盾，不讓經濟因素造成卻步，因此除過去已在中央爭取到的生育津貼，她盼藉由六大政見提供市民更直接的支援。

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