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    首頁 > 社會

    國道一號五楊段遊覽車火燒車 24名乘客緊急逃生

    2026/03/28 14:08 記者謝武雄／桃園報導
    五楊高架南下45公里處，遊覽車突然著火，所幸處理得宜，24名乘客都無大礙。（警方提供）

    五楊高架南下45公里處，遊覽車突然著火，所幸處理得宜，24名乘客都無大礙。（警方提供）

    47歲林姓男子駕駛遊覽車載著24名本國乘客從基隆開往高雄，今午12點50分左右，行經國道1號五楊高架道南向45公里桃園市龜山路段時，發現車輛引擎莫名冒煙，趕緊停靠路肩，遊覽車隨後起火燃燒，所幸及時疏散乘客下車，僅林姓駕駛眼睛遭濃煙燻傷，及2名乘客下車時不慎跌倒而擦挫傷，其中1名61歲鄭姓婦人頭疼送醫，其餘人員安全無恙，起火原因仍待消防單位鑑識釐清。

    警方調查指出，由於遊覽車緊急停靠路肩後，車輛旋即起火燃燒，消防單位獲報趕到現場封閉2車道及路肩處理，五楊高南下路段為之大塞車，現場排除中，國道警察也通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全。

    警方呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因機件損壞造成行車危險，發現車輛有異狀應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員儘速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968App警政報案功能向國道警方報案求援。

    五楊高架南下45公里處，遊覽車突然著火，所幸處理得宜，24名乘客都無大礙。（警方提供）

    五楊高架南下45公里處，遊覽車突然著火，所幸處理得宜，24名乘客都無大礙。（警方提供）

    五楊高架南下45公里處，遊覽車突然著火，所幸處理得宜，24名乘客都無大礙。（警方提供）

    五楊高架南下45公里處，遊覽車突然著火，所幸處理得宜，24名乘客都無大礙。（警方提供）

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    五楊高架南下45公里處，遊覽車突然著火，所幸處理得宜，24名乘客都無大礙。（警方提供）

    五楊高架南下45公里處，遊覽車突然著火，所幸處理得宜，24名乘客都無大礙。（警方提供）

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