連傳恐嚇信、暴力砸店 花蓮警擴大臨檢查獲通緝犯7人

花蓮警方昨深夜往棋牌館擴大臨檢。（警方提供）

花蓮吉安鄉、花蓮市公所日前接獲恐嚇信件，還有麻將館遭暴力砸店，犯案者還被傳出曾是警友會成員，花蓮警方昨晚無預警啟動擴大臨檢，掃蕩非法，共查獲酒駕1人、通緝犯7人。花蓮縣警局宣示對於挑戰法律及社會安全的暴力犯罪行為，將零容忍、全面打擊。

吉安鄉建國路一段一家麻將館上週遭歹徒持棍棒砸毀砸店，起因疑似為債務糾紛，帶頭的李姓男子還被爆料曾擔任警友會顧問，囂張行徑遭外界質疑，警方未以現行犯逮捕，有包庇嫌疑，但警方強調，李男已卸任顧問，不會因此包庇，已依妨害秩序、毀損罪嫌由檢方指揮偵辦；隨後花蓮市公所、吉安鄉公所電子信箱接連收到涉及「砍人祭天」之恐嚇信件，公然威脅民眾安全。

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為遏止不法犯罪，花蓮縣警察局刑警大隊會同各警分局成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，追查幕後不法勢力，昨深夜啟動擴大臨檢專案勤務，針對包括網咖、麻將館、棋牌館等治安熱點、幫派活動據點及高風險場所實施高密度、強力臨檢與路檢。

警方表示，昨擴大掃蕩鎖定「掃黑、肅槍、緝毒、防詐」，共查獲酒駕1件、通緝犯7人、交通違規2件；另自本月16日迄今，配合全國同步安居及打詐專案績效，共計查獲毒品11件13人、打詐33件39人。

花蓮縣警察局長范織坤強調，警方執法一律依法、從嚴從速｢不因任何身分背景而有所寬貸」，從事暴力、恐嚇或幫派活動的不法分子，警方必將嚴辦到底，絕不手軟。

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花蓮警方昨晚擴大臨檢，前往網咖查核。（警方提供）

深夜的麻將館生意興隆，花蓮警方昨晚臨檢查核，查獲通緝犯等7人。（警方提供）

花蓮警方昨深夜擴大臨檢，在花蓮市國聯路執行查酒駕勤務。（警方提供）

花蓮警方昨晚擴大臨檢，強調不會縱容非法犯罪。（警方提供）

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